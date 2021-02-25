Вот так будет выглядеть современный вариант классического Ferrari 250 GTO
Дмитрий Елизаров
Британская компания GTO Engineering опубликовала рендеры своего проекта Moderna, подтвердив, что спорткар находится на стадии разработки. Moderna станет современной вариацией на тему классических Ferrari: руководство компании заявило, что взялось за проектирование купе после множества положительных откликов на первое заявление.
Спорткар построят на базе трубчатого каркаса с алюминиевыми подрамниками и по большей части карбоновыми кузовными деталями. Сейчас инженеры разрабатывают шасси, а дизайнеры трудятся над очертаниями кузова перед тем, как перейти к следующему этапу — моделированию. В руководстве компании отметили, что стремятся сохранить традиционные пропорции, однако частично изменить их всё же придётся — в том числе и потому, что средний человеческий рост за последние десятилетия несколько увеличился.
Moderna получит классический безнаддувный V12 по образцу того, который устанавливался на Ferrari 250 GTO. Ожидается, что при объёме в 3,5 литра он сможет развивать более 300 л.с. Купе оснастят механической коробкой передач и приводом на заднюю ось. Вес спорткара планируется удержать в пределах тонны.
О намерении построить собственную версию классического Ferrari британцы заявили в ноябре прошлого года, опубликовав дизайнерские эскизы «проекта Moderna». Основатель компании Марк Лайон сообщил, что анонс был встречен исключительно доброжелательно, и именно поэтому GTO Engineering перешла к стадии практической реализации проекта. Список предварительных заказов на спорткар уже формируется.