Вот так будет выглядеть современный вариант классического Ferrari 250 GTO

Спорткар построят на базе трубчатого каркаса с алюмини­евыми подрамниками и по большей части карбоно­выми кузовными деталями. Сейчас инженеры разрабаты­вают шасси, а дизайнеры трудятся над очерта­ниями кузова перед тем, как перейти к следующему этапу — моделиро­ванию. В руко­водстве компании отметили, что стремятся сохранить традици­онные пропорции, однако частично изменить их всё же придётся — в том числе и потому, что средний человече­ский рост за последние десятилетия несколько увеличился.