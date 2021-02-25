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Вот так будет выглядеть современный вариант классического Ferrari 250 GTO

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Дмитрий Елизаров

Британская компания GTO Engineering опубликовала рендеры своего проекта Moderna, подтвердив, что спорткар находится на стадии разработки. Moderna станет современной вариацией на тему классических Ferrari: руковод­ство компании заявило, что взялось за проектиро­вание купе после множества положитель­ных откликов на первое заявление.

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  • Спорткар построят на базе трубчатого каркаса с алюмини­евыми подрамниками и по большей части карбоно­выми кузовными деталями. Сейчас инженеры разрабаты­вают шасси, а дизайнеры трудятся над очерта­ниями кузова перед тем, как перейти к следующему этапу — моделиро­ванию. В руко­водстве компании отметили, что стремятся сохранить традици­онные пропорции, однако частично изменить их всё же придётся — в том числе и потому, что средний человече­ский рост за последние десятилетия несколько увеличился.

  • Moderna получит классический безнаддувный V12 по образцу того, который устанавли­вался на Ferrari 250 GTO. Ожидается, что при объёме в 3,5 литра он сможет развивать более 300 л.с. Купе оснастят механической коробкой передач и приводом на заднюю ось. Вес спорткара планируется удержать в пределах тонны.

  • О намерении построить собственную версию классического Ferrari британцы заявили в ноябре прошлого года, опубликовав дизайнер­ские эскизы «проекта Moderna». Основатель компании Марк Лайон сообщил, что анонс был встречен исключительно добро­желательно, и именно поэтому GTO Engineering перешла к стадии практиче­ской реализации проекта. Список предваритель­ных заказов на спорткар уже формируется.

Как относитесь к современным версиям классических моделей?

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