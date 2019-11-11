На аукцион выставили гоночный Ferrari, который никогда не гонялся

Всего построено только 40 экземпляров Ferrari FXX K. Купе является трековой версией гиперкара LaFerrari и этим автомобилям запрещено выезжать на обычные дороги. Поэтому специально для покупателей модели действует программа XX: по требованию владельцев машину отвозят на трек, где они ездят под присмотром инструкторов Ferrari. Однако хозяин выставленного на продажу экземпляра никогда не пользовался такой возможностью.

FXX K оснащён 1050-сильной гибридной установкой, в состав которой входят 6,3-литровый двигатель V12, электромотор, батарея и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Сложный аэродинами­ческий обвес создаёт на 50 процентов большую прижимную силу, чем у LaFerrari – до 540 килограммов при 200 км/ч.