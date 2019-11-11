На аукцион выставили гоночный Ferrari, который никогда не гонялся
Николай Андреев
Аукционный дом RM Sotheby's проведёт торги, где планируется продать трековое купе Ferrari FXX K 2015 года. Пробег автомобиля составляет меньше 250 километров, и он никогда не участвовал в гонках или в заездах по треку на время.
Всего построено только 40 экземпляров Ferrari FXX K. Купе является трековой версией гиперкара LaFerrari и этим автомобилям запрещено выезжать на обычные дороги. Поэтому специально для покупателей модели действует программа XX: по требованию владельцев машину отвозят на трек, где они ездят под присмотром инструкторов Ferrari. Однако хозяин выставленного на продажу экземпляра никогда не пользовался такой возможностью.
FXX K оснащён 1050-сильной гибридной установкой, в состав которой входят 6,3-литровый двигатель V12, электромотор, батарея и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Сложный аэродинамический обвес создаёт на 50 процентов большую прижимную силу, чем у LaFerrari – до 540 килограммов при
200 км/ч.
Аукцион по продаже Ferrari FXX K состоится 30 ноября в Абу-Даби. По оценке специалистов RM Sotheby’s, трековое купе с очень маленьким пробегом может уйти с молотка за 4,5 миллиона долларов.