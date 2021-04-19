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Очень редкий Ferrari 250 Europa GT 1955 года впервые выставят на аукцион

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Дмитрий Елизаров

В мае на аукционе Gooding состоятся торги за купе Ferrari 250 Europa GT. Автомобиль, построенный по специальному заказу одного из важнейших клиентов компании, впервые выставлен на публичный аукцион: с 60-х годов прошлого века он хранился в частной коллекции и практически не использовался.

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  • Аукционный дом утверждает, что этот экземпляр — один из всего 43 когда-либо собранных Europa GT с трёхлитровым V12 и кузовом, дизайн которого спроектировал легендарный Джованни Баттиста «Пинин» Фарина. Однако уникальным спорткар делает его история.

  • Собрали автомобиль, как считают историки марки, для одного из основных заказчиков Ferrari того времени — итальянского торговца премиальным алкоголем Энрико Вакса, по желанию которого во внешность спорткара внесли ряд оригинальных черт. Однако уже в конце 50-х годов машину перевезли в США, где её купил некий частный коллекци­онер. Через несколько лет после покупки он перестал эксплуатировать спорткар по назначению, сделав из него выставочный экспонат. Таким образом, машина простояла без движения около шести десятков лет.

  • За это время Ferrari ни разу не реставрировалась, что хорошо заметно по состоянию автомобиля. Однако аукционный дом называет это обстоятельство достоинством, подчёркивая, что купе сохранило полностью оригиналь­ную комплектацию вплоть до шлангов в моторном отсеке. Утверждается, что спорткар станет выгодным приобрете­нием для желающего участвовать в исторических авто­мобильных мероприятиях.

  • Предполагаемая цена продажи не называется, но издание The Drive прогнозирует, что она будет укладываться в диапазон от 2,2 до 2,6 миллиона долларов.

  • Один из представителей модельного семейства Ferrari 250 считается самым дорогим автомобилем, когда-либо проданным на аукционе. В 2018 году за Ferrari 250 GTO образца 1962 года заплатили 48,4 миллиона долларов.

Стоило реставрировать Ferrari или нет, как считаете?

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