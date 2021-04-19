Очень редкий Ferrari 250 Europa GT 1955 года впервые выставят на аукцион
Дмитрий Елизаров
В мае на аукционе Gooding состоятся торги за купе Ferrari 250 Europa GT. Автомобиль, построенный по специальному заказу одного из важнейших клиентов компании, впервые выставлен на публичный аукцион: с
Аукционный дом утверждает, что этот экземпляр — один из всего 43 когда-либо собранных Europa GT с трёхлитровым V12 и кузовом, дизайн которого спроектировал легендарный Джованни Баттиста «Пинин» Фарина. Однако уникальным спорткар делает его история.
Собрали автомобиль, как считают историки марки, для одного из основных заказчиков Ferrari того времени — итальянского торговца премиальным алкоголем Энрико Вакса, по желанию которого во внешность спорткара внесли ряд оригинальных черт. Однако уже в конце
50-хгодов машину перевезли в США, где её купил некий частный коллекционер. Через несколько лет после покупки он перестал эксплуатировать спорткар по назначению, сделав из него выставочный экспонат. Таким образом, машина простояла без движения около шести десятков лет.
За это время Ferrari ни разу не реставрировалась, что хорошо заметно по состоянию автомобиля. Однако аукционный дом называет это обстоятельство достоинством, подчёркивая, что купе сохранило полностью оригинальную комплектацию вплоть до шлангов в моторном отсеке. Утверждается, что спорткар станет выгодным приобретением для желающего участвовать в исторических автомобильных мероприятиях.
Предполагаемая цена продажи не называется, но издание The Drive прогнозирует, что она будет укладываться в диапазон от 2,2 до 2,6 миллиона долларов.
Один из представителей модельного семейства Ferrari 250 считается самым дорогим автомобилем, когда-либо проданным на аукционе. В 2018 году за Ferrari 250 GTO образца 1962 года заплатили 48,4 миллиона долларов.