Очень редкий Ferrari 250 Europa GT 1955 года впервые выставят на аукцион

Аукционный дом утверждает, что этот экземпляр — один из всего 43 когда-либо собранных Europa GT с трёхлитровым V12 и кузовом, дизайн которого спроектировал легендарный Джованни Баттиста «Пинин» Фарина. Однако уникальным спорткар делает его история.

Собрали автомобиль, как считают историки марки, для одного из основных заказчиков Ferrari того времени — итальянского торговца премиальным алкоголем Энрико Вакса, по желанию которого во внешность спорткара внесли ряд оригинальных черт. Однако уже в конце 50-х годов машину перевезли в США, где её купил некий частный коллекци­онер. Через несколько лет после покупки он перестал эксплуатировать спорткар по назначению, сделав из него выставочный экспонат. Таким образом, машина простояла без движения около шести десятков лет.

За это время Ferrari ни разу не реставрировалась, что хорошо заметно по состоянию автомобиля. Однако аукционный дом называет это обстоятельство достоинством, подчёркивая, что купе сохранило полностью оригиналь­ную комплектацию вплоть до шлангов в моторном отсеке. Утверждается, что спорткар станет выгодным приобрете­нием для желающего участвовать в исторических авто­мобильных мероприятиях.

Предполагаемая цена продажи не называется, но издание The Drive прогнозирует, что она будет укладываться в диапазон от 2,2 до 2,6 миллиона долларов.