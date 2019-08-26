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Культовый двигатель Ferrari из Формулы-1 выставили на продажу

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Николай Андреев

На сайте eBay разместили объяв­ление о продаже последнего двенадцати­цилин­дрового двигателя Ferrari, который использо­вался в чемпи­онате Формула-1. За мотор 1995 года просят 375 000 долларов (24,7 миллиона рублей).

Ferrari Tipo 044/1

  • Атмосферный двигатель Ferrari Tipo 044/1, созданный для болида 412T сезона 1995 года, является последним V12, разработан­ным для Формулы-1. В 1996 году чемпи­онат перешёл на десяти­цилин­дровые моторы.

  • Выстав­ленный на продажу силовой агрегат имеет рабочий объём три литра, а его масса равна 132 кило­граммам.

  • В квалификационном режиме Ferrari Tipo 044/1 развивал 750 лоша­диных сил, рас­кручи­ваясь до 17 000 оборотов в минуту. Для большей надёж­ности в гонках мощность двига­теля ограничи­вали на отметке 600 лоша­диных сил.

Ferrari 412T

Продавец не упоминает, в каком состоянии находится мотор и в каких гонках он использо­вался во время сезона 1995 года. При этом за цену формуль­ного двигателя можно при­обрести новое 720-сильное купе Ferrari F8 Tributo.

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