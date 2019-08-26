Культовый двигатель Ferrari из Формулы-1 выставили на продажу
Николай Андреев
На сайте eBay разместили объявление о продаже последнего двенадцатицилиндрового двигателя Ferrari, который использовался в чемпионате
Атмосферный двигатель Ferrari Tipo
044/1,созданный для болида 412T сезона 1995 года, является последним V12, разработанным для Формулы-1.В 1996 году чемпионат перешёл на десятицилиндровые моторы.
Выставленный на продажу силовой агрегат имеет рабочий объём три литра, а его масса равна 132 килограммам.
В квалификационном режиме Ferrari Tipo
044/1развивал 750 лошадиных сил, раскручиваясь до 17 000 оборотов в минуту. Для большей надёжности в гонках мощность двигателя ограничивали на отметке 600 лошадиных сил.
Продавец не упоминает, в каком состоянии находится мотор и в каких гонках он использовался во время сезона 1995 года. При этом за цену формульного двигателя можно приобрести новое 720-сильное купе Ferrari F8 Tributo.