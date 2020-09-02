Ультрадорогая Ferrari стала тренажёром для игрока в гольф

В процессе съёмки ни одна Ferrari не пострадала, однако сколько попыток потребовалось Поултеру для удачного дубля — не уточняется. Ferrari LaFerrari Aperta оценивается примерно в 4,5 миллиона долларов, но на аукционах фиксиро­вались сделки и на вдвое большие суммы.



В Маранелло построили всего около двух сотен экземпляров открытой версии супергибрида LaFerrari. Как и купе, родстер оснащался 6,3-литровым V12 с электро­двигателем, которые совокупно развивали 963 л.с., но отличался возмож­ностью снять крышу: предлагались либо жёсткие карбоновые панели, либо складной мягкий верх.