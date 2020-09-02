Названы самые популярные в интернете автомобильные коллекции знаменитостей

Ультрадорогая Ferrari стала тренажёром для игрока в гольф

Новости

Дмитрий Елизаров

Один из самых известных и высоко­оплачиваемых гольфистов мира Ян Поултер опубликовал в соцсетях видео­ролик о собственном экспери­менте: он одним ударом заставил пролететь мяч для гольфа через окна и салон своей машины. Машиной оказалась редкая Ferrari LaFerrari Aperta.

  • В процессе съёмки ни одна Ferrari не пострадала, однако сколько попыток потребовалось Поултеру для удачного дубля — не уточняется. Ferrari LaFerrari Aperta оценивается примерно в 4,5 миллиона долларов, но на аукционах фиксиро­вались сделки и на вдвое большие суммы.

  • В Маранелло построили всего около двух сотен экземпляров открытой версии супергибрида LaFerrari. Как и купе, родстер оснащался 6,3-литровым V12 с электро­двигателем, которые совокупно развивали 963 л.с., но отличался возмож­ностью снять крышу: предлагались либо жёсткие карбоновые панели, либо складной мягкий верх.

  • В обширной коллекции Яна Поултера это не единственная Ferrari. Как отмечает AutoEvolution, сам гольфист называет свою подборку Super Five: помимо Aperta в неё входят 288 GTO, F40, F50 и Ferrari Enzo.

Как вам такая тренировка?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение