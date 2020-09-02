Ультрадорогая Ferrari стала тренажёром для игрока в гольф
Дмитрий Елизаров
Один из самых известных и высокооплачиваемых гольфистов мира Ян Поултер опубликовал в соцсетях видеоролик о собственном эксперименте: он одним ударом заставил пролететь мяч для гольфа через окна и салон своей машины. Машиной оказалась редкая Ferrari LaFerrari Aperta.
В процессе съёмки ни одна Ferrari не пострадала, однако сколько попыток потребовалось Поултеру для удачного дубля — не уточняется. Ferrari LaFerrari Aperta оценивается примерно в 4,5 миллиона долларов, но на аукционах фиксировались сделки и на вдвое большие суммы.
В Маранелло построили всего около двух сотен экземпляров открытой версии супергибрида LaFerrari. Как и купе, родстер оснащался 6,3-литровым V12 с электродвигателем, которые совокупно развивали 963 л.с., но отличался возможностью снять крышу: предлагались либо жёсткие карбоновые панели, либо складной мягкий верх.
В обширной коллекции Яна Поултера это не единственная Ferrari. Как отмечает AutoEvolution, сам гольфист называет свою подборку Super Five: помимо Aperta в неё входят 288 GTO, F40, F50 и Ferrari Enzo.