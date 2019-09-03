Фальшивый внедорожник Ferrari выставили на продажу

Из купе Pontiac Fiero со стреми­тельным дизайном и подни­мающи­мися фарами часто строят бюджетную реплику Ferrari, но владелец одного экземп­ляра из Вир­джинии пошёл дальше и превратил двух­дверку в серьёзный внедорож­ник. После чего решил продать.