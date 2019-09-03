Фальшивый внедорожник Ferrari выставили на продажу
Николай Андреев
Из купе Pontiac Fiero со стремительным дизайном и поднимающимися фарами часто строят бюджетную реплику Ferrari, но владелец одного экземпляра из Вирджинии пошёл дальше и превратил двухдверку в серьёзный внедорожник. После чего решил продать.
Продающийся Pontiac Fiero установлен на раму от модели Chevrolet Blazer. За внедорожную часть автомобиля отвечают огромные колёса и мощный кенгурятник, а дух Феррари привнесён с помощью эмблем и наклеек на боковины, напоминающих воздухозаборники Ferrari 348.
Американское купе с простеньким салоном оснащено бензиновым 5,7-литровым V8, сочетающимся с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом.
Объявление о продаже лифтованного Fiero 1984 года выпуска можно найти на сайте Craigslist. За автомобиль просят 9500 долларов (635 тысяч рублей).