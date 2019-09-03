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Фальшивый внедорожник Ferrari выставили на продажу

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Николай Андреев

Из купе Pontiac Fiero со стреми­тельным дизайном и подни­мающи­мися фарами часто строят бюджетную реплику Ferrari, но владелец одного экземп­ляра из Вир­джинии пошёл дальше и превратил двух­дверку в серьёзный внедорож­ник. После чего решил продать.

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  • Продающийся Pontiac Fiero установ­лен на раму от модели Chevrolet Blazer. За вне­дорож­ную часть автомо­биля отвечают огромные колёса и мощный кенгурят­ник, а дух Феррари привнесён с помощью эмблем и наклеек на боковины, напоми­нающих воздухо­заборники Ferrari 348.

  • Американское купе с простеньким салоном оснащено бензино­вым 5,7-литровым V8, сочета­ющимся с четырёх­ступен­чатой авто­матиче­ской коробкой передач и под­ключаемым полным приводом.

  • Объявление о продаже лифтованного Fiero 1984 года выпуска можно найти на сайте Craigslist. За автомобиль просят 9500 долларов (635 тысяч рублей).

Переделанный Fiero стоит своих денег?

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