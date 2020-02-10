В ЮАР украли суперкар Ferrari под видом отзывной кампании
Николай Андреев
Компания Ferrari отправила своим клиентам в ЮАР предупреждение о новом виде угона суперкаров. Автомобили крадут под предлогом ремонта по отзывной кампании. Об этом стало известно местному изданию Car Mag.
Пока известно об одном случае успешной кражи суперкара. Владельцу 800-сильного купе Ferrari 812 Superfast позвонили мошенники, представившись сотрудниками дилерского центра марки. Они сообщили, что объявлена срочная отзывная кампания и ездить на автомобиле небезопасно.
Договорившись с владельцем, воры прислали эвакуатор к его дому в Йоханнесбурге и забрали суперкар. Пока хозяин ждал возвращения автомобиля, купе нашли разбитым на границе ЮАР и Мозамбика, в районе горной цепи Лебомбо.
В Ferrari заявили, что в случае отзыва дилерский центр или сама компания никогда не будет лично забирать автомобиль на эвакуаторе. Машину нужно доставить на сервис самому владельцу. При подозрениях стоит связаться с дилером и уточнить информацию о необходимости ремонта.
Проверить, попадает ли ваш автомобиль под настоящий отзыв в России, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации по машине нужно ввести государственный номер или VIN-код. Также есть возможность бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.