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В ЮАР украли суперкар Ferrari под видом отзывной кампании

Новости

Николай Андреев

Компания Ferrari отправила своим клиентам в ЮАР преду­преждение о новом виде угона суперкаров. Авто­мобили крадут под предлогом ремонта по отзывной кампании. Об этом стало известно местному изданию Car Mag.

Ferrari 812 Superfast
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Ferrari 812 Superfast

  • Пока известно об одном случае успешной кражи суперкара. Владельцу 800-сильного купе Ferrari 812 Superfast позвонили мошен­ники, пред­ставив­шись сотруд­никами дилерского центра марки. Они сообщили, что объяв­лена срочная отзывная кампания и ездить на авто­мобиле небезопасно.

  • Договорившись с владельцем, воры прислали эвакуатор к его дому в Йохан­нес­бурге и забрали суперкар. Пока хозяин ждал возвраще­ния автомобиля, купе нашли разбитым на границе ЮАР и Мозамбика, в районе горной цепи Лебомбо.

  • В Ferrari заявили, что в случае отзыва дилерский центр или сама компания никогда не будет лично забирать авто­мобиль на эвакуаторе. Машину нужно доставить на сервис самому владельцу. При подо­зрениях стоит связаться с дилером и уточнить инфор­мацию о необходи­мости ремонта.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под настоящий отзыв в России, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разра­ботанного Авто.ру совместно с Росстан­дартом. Для просмотра информации по машине нужно ввести государ­ственный номер или VIN-код. Также есть возмож­ность бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.

Получали звонки об отзывных кампаниях на ваш автомобиль?

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