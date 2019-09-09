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Родстер Ferrari F8 Spider оказался столь же быстрым, как купе Tributo

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Николай Андреев

Среднемоторное купе Ferrari F8 Tributo спустя полгода после дебюта получило открытую версию Spider. Её официальная премьера состоится на авто­салоне во Франкфурте.

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  • Ferrari F8 Spider оснащается битурбиро­ванным 3,9-литровым V8 мощностью 720 л.с. (770 Н·м), который сочета­ется с семи­ступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями. Как и купе, до «сотни» родстер разгоня­ется за 2,9 секунды, а макси­мальная скорость составляет 340 км/ч. Открытая версия уступает только в разгоне с нуля до 200 км/ч – 8,2 секунды против 7,8.

  • Усиленный кузов и механизм склады­вания жёсткого верха, который проделы­вает свою работу за 14 секунд на скорости до 45 км/ч, немного утяжелили модель – сухая масса родстера 1400 кило­граммов против 1330 у купе. Однако по сравнению с предше­ственником – 670-сильным Ferrari 488 Spider – новинка на 20 кило­граммов легче. И аэроди­намика у неё на 10 процентов эффективнее – за счёт оптими­зации воздушных каналов и располо­жения радиаторов, а также расширен­ного подъёмного спойлера.

  • Как и F8 Tributo, новому родстеру достался модернизи­рованный ассистент Side Slip Angle Control, помогающий контроли­ровать автомобиль в заносе с помощью регулировки давления в тормозных механизмах, а также система стабили­зации Ferrari Dynamic Enhancer, которая стала ещё умнее и быстрее.

  • Ferrari F8 Spider уже можно заказать, но первые поставки клиентам заплани­рованы на 2020 год. Стоимость модели пока не раскрывается.

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