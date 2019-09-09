Родстер Ferrari F8 Spider оказался столь же быстрым, как купе Tributo
Николай Андреев
Среднемоторное купе Ferrari F8 Tributo спустя полгода после дебюта получило открытую версию Spider. Её официальная премьера состоится на автосалоне во Франкфурте.
Ferrari F8 Spider оснащается битурбированным 3,9-литровым V8 мощностью 720 л.с. (770 Н·м), который сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Как и купе, до «сотни» родстер разгоняется за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет
340 км/ч.Открытая версия уступает только в разгоне с нуля до 200 км/ч– 8,2 секунды против 7,8.
Усиленный кузов и механизм складывания жёсткого верха, который проделывает свою работу за 14 секунд на скорости до
45 км/ч,немного утяжелили модель – сухая масса родстера 1400 килограммов против 1330 у купе. Однако по сравнению с предшественником – 670-сильным Ferrari 488 Spider – новинка на 20 килограммов легче. И аэродинамика у неё на 10 процентов эффективнее – за счёт оптимизации воздушных каналов и расположения радиаторов, а также расширенного подъёмного спойлера.
Как и F8 Tributo, новому родстеру достался модернизированный ассистент Side Slip Angle Control, помогающий контролировать автомобиль в заносе с помощью регулировки давления в тормозных механизмах, а также система стабилизации Ferrari Dynamic Enhancer, которая стала ещё умнее и быстрее.
Ferrari F8 Spider уже можно заказать, но первые поставки клиентам запланированы на 2020 год. Стоимость модели пока не раскрывается.