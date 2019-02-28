Преемника Ferrari 488 GTB назвали F8 Tributo

Ferrari позиционирует F8 Tributo как совершенно новую модель, однако боковины и крыша новинки визуально почти не отличаются от 488 GTB. Зато изменённые передняя и задняя части позволили улучшить аэродинамическую эффективность кузова на 10 процентов.

Стеклянная крышка двигателя теперь с вентиляционными отверстиями – так она напоминает легендарную модель Ferrari F40. Двойные круглые фонари – дань уважения Ferrari 308 GTB, первой восьмицилиндровой модели марки с подобной светотехникой.

Интерьер F8 Tributo полностью новый – перед пассажиром теперь появился отдельный семидюймовый сенсорный экран.