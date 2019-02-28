Преемника Ferrari 488 GTB назвали F8 Tributo
Николай Андреев
Компания Ferrari представила новую среднемоторную модель, которая пришла на смену 488 GTB – новинка стала мощнее и легче предшественника. Она получила имя F8 Tributo – как отсыл к 80-летию марки, которое празднуется в 2019 году.
Ferrari позиционирует F8 Tributo как совершенно новую модель, однако боковины и крыша новинки визуально почти не отличаются от 488 GTB. Зато изменённые передняя и задняя части позволили улучшить аэродинамическую эффективность кузова на 10 процентов.
Стеклянная крышка двигателя теперь с вентиляционными отверстиями – так она напоминает легендарную модель Ferrari F40. Двойные круглые фонари – дань уважения Ferrari 308 GTB, первой восьмицилиндровой модели марки с подобной светотехникой.
Интерьер F8 Tributo полностью новый – перед пассажиром теперь появился отдельный семидюймовый сенсорный экран.
«Битурбовосьмёрка» 3.9 на F8 Tributo выдаёт 720 л.с. (770 Н·м), что полностью соответствует характеристикам трекового купе Ferrari 488 Pista. Компанию двигателю составляет семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
До 100 км/ч Ferrari F8 Tributo разгоняется за 2,9 секунды (на 0,1 быстрее 488 GTB), а до 200 км/ч – за 7,8 секунды (предшественник был медленнее на 0,5 секунды). Максимальная скорость новинки – 340 км/ч (+10 км/ч). Трековое купе Ferrari 488 Pista всё ещё чуть быстрее – 2,85 секунды до «сотни», 7,6 секунды до «двухсот», максималка – «более 340 км/ч».
По сравнению с моделью 488 GTB, F8 Tributo весит на 40 килограммов меньше: его сухая масса равна 1330 килограммам (c «лёгкими» опциями). 488 Pista легче ещё на 50 килограммов.
Модернизирован ассистент Side Slip Angle Control, помогающий контролировать автомобиль в заносе, а система стабилизации Ferrari Dynamic Enhancer теперь стала ещё умнее и быстрее.
Мировая премьера Ferrari F8 Tributo состоится на автосалоне в Женеве 5 марта 2019 года.