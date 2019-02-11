Самую успешную в истории гоночную Ferrari F40 продали за 4,8 миллиона евро

На аукционе Sotheby's продали гоночную Ferrari F40 LM 1987 года, которая по статистике выступлений считается самой успешной гоночной F40 в истории. Цена соответствующая: автомобиль ушёл с молотка за 4 842 500 евро.

Изначально это был предсерийный прототип, которого использовали для испытаний во время создания модели F40. Затем, в 1992 году, его переделали в гоночный автомобиль, подогнав под требования гоночных классов LM и GTE.

Переделкой занималось ателье Michelotto. Суперкару полностью перенастроили подвеску, установили гоночную коробку передач, более мощные тормоза и новый обвес. С двигателя (2,9-литровый V8) сняли более 710 л.с. при массе автомобиля 1050 кг. Разгон до сотни занимает у F40 LM 3,1 секунды, а максимальная скорость достигает 367 км/ч.

На этом автомобиле выступал профессиональный автогонщик Мишель Ферте, который отъездил на ней два сезона в чемпионате BPR Global GT Series. В 1995 году Ферте пришёл вторым в своей категории в 24-часовой гонке Ле-Мана, в одном экипаже с Оливье Тевененом и Карлосом Палау. Это лучший результат, которого удавалось добиться Ferrari F40 в Ле-Мане. Кроме того, экипаж Ферте одержал победу в четырёхчасовой гонке в Андерсторпе и пришёл вторым в Сильверстоуне.