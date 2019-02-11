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Самую успешную в истории гоночную Ferrari F40 продали за 4,8 миллиона евро

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На аукционе Sotheby's продали гоночную Ferrari F40 LM 1987 года, которая по статистике выступлений считается самой успешной гоночной F40 в истории. Цена соответствующая: автомобиль ушёл с молотка за 4 842 500 евро.

  • Изначально это был предсерийный прототип, которого использовали для испытаний во время создания модели F40. Затем, в 1992 году, его переделали в гоночный автомобиль, подогнав под требования гоночных классов LM и GTE.

  • Переделкой занималось ателье Michelotto. Суперкару полностью перенастроили подвеску, установили гоночную коробку передач, более мощные тормоза и новый обвес. С двигателя (2,9-литровый V8) сняли более 710 л.с. при массе автомобиля 1050 кг. Разгон до сотни занимает у F40 LM 3,1 секунды, а максимальная скорость достигает 367 км/ч.

  • На этом автомобиле выступал профессиональный автогонщик Мишель Ферте, который отъездил на ней два сезона в чемпионате BPR Global GT Series. В 1995 году Ферте пришёл вторым в своей категории в 24-часовой гонке Ле-Мана, в одном экипаже с Оливье Тевененом и Карлосом Палау. Это лучший результат, которого удавалось добиться Ferrari F40 в Ле-Мане. Кроме того, экипаж Ферте одержал победу в четырёхчасовой гонке в Андерсторпе и пришёл вторым в Сильверстоуне.

  • После завершения гоночной карьеры автомобиль несколько раз переходил из рук в руки: впервые он попал на аукцион в 2000 году и ушёл с молотка за 440 000 долларов.

Im Jahr 1987 feierte Ferrari seinen 40. Geburtstag. Auf Grund dieser Feier entwickelten sie ihr bis dato kompromisslosestes Straßenauto, den 478 PS-starken Ferrari F40. Der Wagen im Video mit der Chassis-Nummer 74045 ist der dritte jemals gebaute F40 und diente Ferrari als Prototyp. 1992 wurde der Straßensportwagen in Italien von Michelotto zum F40 LM umgebaut. Die Umbauten beinhalteten verschiedenste Anpassungen. Durch größere Turbolader, Ladeluftkühler und einer weiterentwickelten Weber-Marelli Einspritzung erreichte er danach eine Gesamtleistung von über 700 PS. Zudem profitierte dieser Wagen von einer Gewichtsreduktion auf 1.050 kg, einem Renngetrieben sowie von einem extrem versteiften Chassis. Nicht zu übersehen sind natürlich auch die geänderten Karosserieteile. Mit diesem Gesamtpaket bringt der Rennwagen eine außerordentliche Performance auf die Straße. Ab dem Jahr 1995 kam der F40 LM deshalb bei verschiedenen Rennveranstaltungen zum Einsatz, darunter auch in Le Mans. Ohne Zweifel kann man sagen, dass dieser Ferrari F40 LM der spektakulärste seiner Art ist. Nun steht er am Mittwoch, den 6. Februar, bei RM Sotheby’s in Paris zur Versteigerung. Der neue Besitzer darf sich über einen speziellen Wagen mit einer bewegten und einzigartigen Historie freuen. Dank des erst kürzlich gemachten Service, kann er direkt einsteigen und beispielsweise beim neu geschaffenen „Club GT Competitzioni“ die Fähigkeiten auf der Strecke in Erfahrung bringen. Die Bilder seht ihr bei Instagram auf @tachotv

Эту Ferrari лучше выпустить на трек или спрятать в музей?

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