Ferrari построит преемника F40 на базе несуществующего гибрида
Николай Андреев
Ferrari готовит особую модель для линейки Icona, в рамках которой в честь исторических моделей или событий выпускаются автомобили ограниченным тиражом. Как сообщает The Super Car Blog, новинка получит внешность в стиле культового суперкара из 1980-х Ferrari F40.
Преемника Ferrari F40 построят на базе будущей гибридной модели, которая пока ещё не представлена. Помимо элетромотора, она получит V8, а суммарная отдача силовой установки составит около 1000 лошадиных сил. О дате премьеры обеих новинок (серийной и исторической) информации пока нет.
Оригинальная Ferrari F40 стала последней моделью, созданной при жизни основателя фирмы Энцо Феррари. Она оснащалась 471-сильным турбированным двигателем 2.9 V8. С нуля до «сотни» F40 разгонялся за 4,7 секунды. Максимальная скорость составляла 321 километр в час.
С 1987 по 1992 год было выпущено 1315 суперкаров.
Первыми моделями линейки Icona стали спидстеры Monza SP1 и SP2, созданные в стилистике знаковых автомобилей Ferrari прошлых эпох: 166 ММ 1948 года и разных модификаций Monza пятидесятых. Их представили на Парижском автосалоне в 2018 году.
Они различаются количеством посадочных мест и созданы на основе модели 812 Superfast с форсированным до 810 л.с. атмосферным 6.5 V12. Всего построят 499 экземпляров двух моделей.