Ferrari построит преемника F40 на базе несуществующего гибрида

Первыми моделями линейки Icona стали спидстеры Monza SP1 и SP2, созданные в стилистике знаковых автомобилей Ferrari прошлых эпох: 166 ММ 1948 года и разных модификаций Monza пятидесятых. Их представили на Парижском автосалоне в 2018 году.

Они различаются количеством посадочных мест и созданы на основе модели 812 Superfast с форсированным до 810 л.с. атмосферным 6.5 V12. Всего построят 499 экземпляров двух моделей.