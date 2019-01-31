Эту Ferrari F40 сначала разбили, потом арестовали её владельца, а теперь продают

В 2013 году суперкар появлялся в популярном шоу Fast N’Loud («Быстрые и громкие»), которое рассказывает о работе автомобильной мастерской Gas Monkey Garage. Автомобиль был куплен под восстановление после серьёзной аварии за 400 000 долларов.

Реставрация была долгая и сложная – под руководством эксперта по реставрации Ferrari Стюарта Зингера команда Gas Monkey полностью разобрала машину, вытянула и восстановила силовую структуру. Кузов был восстановлен с использованием оригинальных деталей.