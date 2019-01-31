Эту Ferrari F40 сначала разбили, потом арестовали её владельца, а теперь продают
Компания Apple Auctioneering, которая занимается продажей автомобилей, конфискованных властями, выставила на онлайн-торги суперкар Ferrari F40, который когда-то был восстановлен в знаменитой мастерской Gas Monkey Garage.
В 2013 году суперкар появлялся в популярном шоу Fast N’Loud («Быстрые и громкие»), которое рассказывает о работе автомобильной мастерской Gas Monkey Garage. Автомобиль был куплен под восстановление после серьёзной аварии за 400 000 долларов.
Реставрация была долгая и сложная – под руководством эксперта по реставрации Ferrari Стюарта Зингера команда Gas Monkey полностью разобрала машину, вытянула и восстановила силовую структуру. Кузов был восстановлен с использованием оригинальных деталей.
2,9-литровый мотор получил пару новых турбин и алюминиевый маховик; установлено кевларовое сцепление, новая выхлопная система, регулируемые амортизаторы Penske Racing и диски HRE.
В 2014 году восстановленная и доработанная F40 была выставлена на аукцион и куплена звездой бейсбола Реджи Джексоном за 742 500 долларов. Однако буквально через год Джексон снова выставил машину на торги. Новым покупателем суперкара стал некий Ричард Скотт, отдавший за машину 643 500 долларов.
В 2017 году Регги Джексона арестовали за участие в коррупционных схемах, а всё его имущество конфисковали. И Ferrari F40 снова попала на торги: они идут в режиме онлайн и продлятся ещё 11 дней. Текущая ставка – 502 500 долларов. Примечательно, что в торгах участвует Ричард Роулингз, звезда шоу «Быстрые и громкие» и один из основателей той самой мастерской Gas Monkey Garage. Он намерен до последнего биться за машину, чтобы вернуть её себе.