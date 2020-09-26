Видео: взрыв шины на 269 км/ч и подлинное мастерство

На видео запечатлён заезд по итальян­скому автодрому Мизано на гоночной Ferrari 488 Challenge Evo. По какой причине и на каком именно колесе взорвалась шина — не уточняется.

На страничке пользователя есть много роликов с дрифтом на различных спорт- и суперкарах. Судя по всему, он участник гоночной команды Rossocorsa Racing, принад­лежащий компании-дилеру Ferrari и Maserati.