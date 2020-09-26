Компания Hyundai построила электрический хэтчбек, который набирает 200 км/ч за 10 секунд

Видео: взрыв шины на 269 км/ч и подлинное мастерство

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Михаил Кондратьев

Пользователь Инстаграма с ником powerslidelover опубликовал видео со зрелищным «сейвом» авто­мобиля после взрыва колеса на треке. Инцидент произошёл на скорости 269 км/ч и в момент входа в поворот, однако опытному пилоту удалось удержать автомобиль.

  • На видео запечатлён заезд по итальян­скому автодрому Мизано на гоночной Ferrari 488 Challenge Evo. По какой причине и на каком именно колесе взорвалась шина — не уточняется.

  • На страничке пользователя есть много роликов с дрифтом на различных спорт- и суперкарах. Судя по всему, он участник гоночной команды Rossocorsa Racing, принад­лежащий компании-дилеру Ferrari и Maserati.

  • Модель 488 Challenge Evo предназ­начена для участия в монокубке «Феррари». Двухдверка оснащается 660-сильным V8 объёмом 3,9 литра и набирает первую «сотню» за три секунды. Разгон до 200 км/ч занимает 8,3 секунды. На тестовом треке Фьорано она всего на 1,5 секунды отстаёт от трековой версии супергибрида LaFerrari — FXX K.

Сталкивались когда-нибудь со взрывом покрышки на ходу?

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