Видео: взрыв шины на 269 км/ч и подлинное мастерство
Михаил Кондратьев
Пользователь Инстаграма с ником powerslidelover опубликовал видео со зрелищным «сейвом» автомобиля после взрыва колеса на треке. Инцидент произошёл на скорости
На видео запечатлён заезд по итальянскому автодрому Мизано на гоночной Ferrari 488 Challenge Evo. По какой причине и на каком именно колесе взорвалась шина — не уточняется.
На страничке пользователя есть много роликов с дрифтом на различных спорт- и суперкарах. Судя по всему, он участник гоночной команды Rossocorsa Racing, принадлежащий компании-дилеру Ferrari и Maserati.
Модель 488 Challenge Evo предназначена для участия в монокубке «Феррари». Двухдверка оснащается 660-сильным V8 объёмом 3,9 литра и набирает первую «сотню» за три секунды. Разгон до
200 км/чзанимает 8,3 секунды. На тестовом треке Фьорано она всего на 1,5 секунды отстаёт от трековой версии супергибрида LaFerrari — FXX K.