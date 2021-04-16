Первый электрокар Ferrari запустят в 2025 году: опубликованы патенты

Джон Элканн назвал реализуемую сейчас компанией стратегию электри­фикации «возможностью донести уникальные качества Ferrari до новых поколений». По его словам, электро­мобиль станет «важной вехой в истории марки» и одним из способов «расширить границы совер­шенства». Никакой конкретики глава компании не сообщил, но упомянул первый серийный гибрид SF90 Stradale как образец «прекрасных технических достижений».

Между тем издание Auto Motor und Sport уже располагает некоторыми данными. Утверждается, что первые патенты на конструкцию электрического суперкара были зарегистри­рованы Ferrari ещё в январе прошлого года — согласно этим документам, новинка получит два независимых электро­мотора (по одному на каждой оси) и необычную аккумуляторную схему.

Батареи расположатся за спинками пассажирских кресел, причём в Ferrari преду­смотрели как возможность установки бензинового ДВС в качестве генератора, так и систему быстрого снятия аккуму­ляторов через крышку заднего «капота». По мнению издания, это один из способов быстрой перезарядки батареи.

Полностью электрический Ferrari появится не ранее 2025 года. Однако у компании на подходе ещё несколько новинок, и три из них Ferrari представит, по словам Элканна, уже в ближайшие месяцы. Входит ли в их число одно из самых ожидаемых пополнений модель­ного ряда, кроссовер Purosangue, неизвестно, но ранее сообщалось, что первым электро­мобилем компании может стать как раз вседорожник.