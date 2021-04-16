Первый электрокар Ferrari запустят в 2025 году: опубликованы патенты
Дмитрий Елизаров
Ferrari может выпустить полностью электрическую модель в 2025 году. Об этом на собрании акционеров заявил глава компании Джон Элканн, передаёт The Drive. Кроме того, Ferrari планирует ещё целый ряд новинок, часть которых появится в нынешнем году.
Джон Элканн назвал реализуемую сейчас компанией стратегию электрификации «возможностью донести уникальные качества Ferrari до новых поколений». По его словам, электромобиль станет «важной вехой в истории марки» и одним из способов «расширить границы совершенства». Никакой конкретики глава компании не сообщил, но упомянул первый серийный гибрид SF90 Stradale как образец «прекрасных технических достижений».
Между тем издание Auto Motor und Sport уже располагает некоторыми данными. Утверждается, что первые патенты на конструкцию электрического суперкара были зарегистрированы Ferrari ещё в январе прошлого года — согласно этим документам, новинка получит два независимых электромотора (по одному на каждой оси) и необычную аккумуляторную схему.
Батареи расположатся за спинками пассажирских кресел, причём в Ferrari предусмотрели как возможность установки бензинового ДВС в качестве генератора, так и систему быстрого снятия аккумуляторов через крышку заднего «капота». По мнению издания, это один из способов быстрой перезарядки батареи.
Полностью электрический Ferrari появится не ранее 2025 года. Однако у компании на подходе ещё несколько новинок, и три из них Ferrari представит, по словам Элканна, уже в ближайшие месяцы. Входит ли в их число одно из самых ожидаемых пополнений модельного ряда, кроссовер Purosangue, неизвестно, но ранее сообщалось, что первым электромобилем компании может стать как раз вседорожник.
В феврале стало известно, что фирма готовит к выходу особо быструю модификацию модели 812 Superfast. Предполагается, что она получит форсированный до 820 л.с. 6,5-литровый V12.