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Первый электрокар Ferrari запустят в 2025 году: опубликованы патенты

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Дмитрий Елизаров

Ferrari может выпустить полностью электрическую модель в 2025 году. Об этом на собрании акционеров заявил глава компании Джон Элканн, передаёт The Drive. Кроме того, Ferrari планирует ещё целый ряд новинок, часть которых появится в нынешнем году.

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  • Джон Элканн назвал реализуемую сейчас компанией стратегию электри­фикации «возможностью донести уникальные качества Ferrari до новых поколений». По его словам, электро­мобиль станет «важной вехой в истории марки» и одним из способов «расширить границы совер­шенства». Никакой конкретики глава компании не сообщил, но упомянул первый серийный гибрид SF90 Stradale как образец «прекрасных технических достижений».

  • Между тем издание Auto Motor und Sport уже располагает некоторыми данными. Утверждается, что первые патенты на конструкцию электрического суперкара были зарегистри­рованы Ferrari ещё в январе прошлого года — согласно этим документам, новинка получит два независимых электро­мотора (по одному на каждой оси) и необычную аккумуляторную схему.

  • Батареи расположатся за спинками пассажирских кресел, причём в Ferrari преду­смотрели как возможность установки бензинового ДВС в качестве генератора, так и систему быстрого снятия аккуму­ляторов через крышку заднего «капота». По мнению издания, это один из способов быстрой перезарядки батареи.

  • Полностью электрический Ferrari появится не ранее 2025 года. Однако у компании на подходе ещё несколько новинок, и три из них Ferrari представит, по словам Элканна, уже в ближайшие месяцы. Входит ли в их число одно из самых ожидаемых пополнений модель­ного ряда, кроссовер Purosangue, неизвестно, но ранее сообщалось, что первым электро­мобилем компании может стать как раз вседорожник.

  • В феврале стало известно, что фирма готовит к выходу особо быструю моди­фикацию модели 812 Superfast. Пред­полагается, что она получит форсиро­ванный до 820 л.с. 6,5-литровый V12.

Электрический Ferrari — как вам идея?

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