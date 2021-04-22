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Ferrari за 30 миллионов рублей утонул в озере из-за рассеянности владельца

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Дмитрий Елизаров

В Северной Италии ошибка автовладельца привела к тому, что Ferrari 812 GTS примерной стоимостью 400 тысяч долларов (30,7 миллиона рублей) оказался в озере Гарда. Как пишет Formula Passion, водитель оставил коробку передач суперкара в нейтральном положении.

  • Суперкар оставался с коробкой в «нейтрали» на небольшом уклоне, при этом про стояночный тормоз водитель тоже забыл. В итоге купе самопроизвольно сдвинулось с места и, проехав по лодочному эллингу, упало в воду. Владелец автомобиля успел заметить начало движения, но остановить суперкар у него не получилось.

  • При этом в озере машина оказалась со снятым верхом, но попала ли вода в салон, неизвестно. На фото глубина выглядит недостаточной для этого, однако для спасения суперкара всё равно пришлось задействовать эвакуатор.

  • Издание The Drive уточняет, что включить нейтральную передачу на роботизиро­ванной коробке Ferrari не так-то просто. Для этого необходимо задействовать одно­временно оба подрулевых «лепестка», причём попутно автомати­чески включится так называемый режим парковочной блокировки. Чтобы оставшаяся без водителя с заглушенным мотором 812 GTS могла двигаться само­произвольно, необходимо активировать «режим автомойки», для чего нужна комбинация определённых действий.

  • Ferrari 812 GTS оснащается 6,5-литровым безнаддувным V12, который развивает 800 л.с. и 718 Нм крутящего момента. На ускорение до 100 км/ч у суперкара уходит 2,9 секунды при максимальной скорости в 340 км/ч.

  • В апреле прошлого года в США жертвой воды и легко­мыслия пилота стал ещё один суперкар — McLaren 600 LT. Его водитель пытался проехать на купе через затопленный дождями перекрёсток, расположенный в низине.

Доводилось ездить через глубокую воду?

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