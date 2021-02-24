У британского актёра угнали 4-й автомобиль за год, и это редкая Ferrari
Дмитрий Елизаров
Британский актёр Доминик Купер, известный по ряду сериалов и фильму «Жажда скорости», в четвёртый раз за последний год стал жертвой автоугонщиков. Как уточняет The Irish Sun, на этот раз у актёра украли, возможно, самый любимый автомобиль — Ferrari Dino 1978 года выпуска.
Оценочная стоимость Ferrari Dino 308 GT4, которой Доминик Купер владеет с 2019 года, составляет 115 тысяч долларов (примерно 8,5 миллиона рублей). Однако актёр, как пишет издание, огорчён не столько потерянной суммой, сколько самим фактом угона. По словам его друзей, Купер выглядит подавленным, опустошённым и напуганным.
Дело в том, что за последний год актёр лишился ещё трёх автомобилей. Ранее у него угоняли классический Austin Healey, Jaguar
F-Typeи внедорожник Range Rover. Теперь Купер боится, что его, возможно, преследуют.
Доминик оповестил соседей об угоне с просьбой сообщить ему, если автомобиль появится в поле зрения, и повнимательнее приглядывать за собственными машинами. Местная полиция подтверждает факт угона раритетной Ferrari и просит поделиться сведениями о злоумышленниках тех, кто обладает такой информацией.
В конце прошлого года житель США также столкнулся с эпидемией угонов: в течение всего двух месяцев у него дважды угоняли машину, причём одной и той же модели — Kia Sportage.