У британского актёра угнали 4-й автомобиль за год, и это редкая Ferrari

Оценочная стоимость Ferrari Dino 308 GT4, которой Доминик Купер владеет с 2019 года, составляет 115 тысяч долларов (примерно 8,5 миллиона рублей). Однако актёр, как пишет издание, огорчён не столько потерянной суммой, сколько самим фактом угона. По словам его друзей, Купер выглядит подавленным, опустошённым и напуганным.

Дело в том, что за последний год актёр лишился ещё трёх автомобилей. Ранее у него угоняли классический Austin Healey, Jaguar F-Type и внедорожник Range Rover. Теперь Купер боится, что его, возможно, преследуют.

Доминик оповестил соседей об угоне с просьбой сообщить ему, если автомобиль появится в поле зрения, и повнима­тельнее приглядывать за собствен­ными машинами. Местная полиция подтверждает факт угона раритетной Ferrari и просит поделиться сведениями о злоумыш­ленниках тех, кто обладает такой информацией.