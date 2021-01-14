Редкий Ferrari 1975 года с двухлитровым V8 выставили на продажу на Авто.ру
Борис Закиров
На Авто.ру размещено объявление о продаже суперкара Ferrari Dino 208 GT4 1975 года выпуска. Эта модель появилась, когда итальянцы решили установить в купе Dino 308 GT4 двухлитровый V8.
Dino 208/308 GT4 были последними Ferrari, носящими значок Dino на кузове вместо шильдика с гарцующим жеребцом. Изначально линейку Dino назвали в честь покойного сына Энцо Феррари Альфредо (Дино). Под этим брендом продавались относительно недорогие модели с двигателями V6 и V8.
Ferrari Dino 308 GT4 представили в Париже в 1973 году. Он оснащался 2,9-литровым мотором мощностью 255 лошадиных сил, который сочетался с пятиступенчатой механической коробкой и задним приводом.
Упрощённая версия Dino 208 GT4 (как в объявлении) выпущена в 1975 году. Это противоречит описанию машины на Авто.ру, где заявлен 1974 год выпуска. Но уже в 1976 году все Dino получили традиционные эмблемы Ferrari на кузове, так что перед нами — одно из купе 1975 года выпуска.
Такому автомобилю достался двухлитровый мотор, который на тот момент считался самым маленьким серийным V8 в мире. Агрегат предназначался исключительно для итальянского рынка и помог обойти высокий налог на моторы большого объёма. Он развивал 170 лошадиных сил, чего было достаточно, чтобы разогнаться до максимальных 220 километров в час.
Ferrari в объявлении имеет чёрный кузов в сочетании с салоном кремового цвета. На одометре – 80 тысяч километров, но автомобиль находится в отличном состоянии. В комплекте с машиной идут ярко-красные чехлы на кресла.
Всего было выпущено 846 подобных купе (включая предсерийные экземпляры), после чего его сменила модель 208 GTB. Владельцами Dino 208 GT4 в разные годы были такие знаменитости, как певец Элвис Пресли, конструктор Гордон Марри и актёр Адам Уэст.