Редкий Ferrari 1975 года с двухлитровым V8 выставили на продажу на Авто.ру

Dino 208/308 GT4 были последними Ferrari, носящими значок Dino на кузове вместо шильдика с гарцующим жеребцом. Изначально линейку Dino назвали в честь покойного сына Энцо Феррари Альфредо (Дино). Под этим брендом продавались относи­тельно недорогие модели с двигателями V6 и V8.

Ferrari Dino 308 GT4 представили в Париже в 1973 году. Он оснащался 2,9-литровым мотором мощностью 255 лошадиных сил, который сочетался с пятиступен­чатой механиче­ской коробкой и задним приводом.

Упрощённая версия Dino 208 GT4 (как в объявлении) выпущена в 1975 году. Это противо­речит описанию машины на Авто.ру, где заявлен 1974 год выпуска. Но уже в 1976 году все Dino получили традици­онные эмблемы Ferrari на кузове, так что перед нами — одно из купе 1975 года выпуска.

Такому автомобилю достался двух­литровый мотор, который на тот момент считался самым маленьким серийным V8 в мире. Агрегат предназ­начался исключи­тельно для итальян­ского рынка и помог обойти высокий налог на моторы большого объёма. Он развивал 170 лошадиных сил, чего было достаточно, чтобы разогнаться до максимальных 220 километров в час.

Ferrari в объявлении имеет чёрный кузов в сочетании с салоном кремового цвета. На одометре – 80 тысяч километров, но авто­мобиль находится в отличном состоянии. В комплекте с машиной идут ярко-красные чехлы на кресла.