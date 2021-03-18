Lamborghini сосредоточится на управляемости вместо динамики

Немец разбил новый Ferrari через шесть часов после покупки. Он ждал эту машину целый год

Новости

Кирилл Малышев

Житель Германии прождал в очереди около года приобретённый суперкар Ferrari F8 Tributo, а разбил спустя всего шесть часов после выезда из автосалона. Машина стоимостью 360 000 евро (31,7 миллиона рублей) ушла под списание. Об этом сообщает Carscoops.

  • Причиной аварии стала езда с превышением допустимой скорости. Вдобавок 43-летний авто­владелец не успел сменить шины на зимние. В резуль­тате не справился с управлением.

  • На автобане А5 Ferrari сначала ударился в бетонный отбойник на обочине, попутно оторвав одно из задних колёс. Затем суперкар задел микро­автобус и второе ограждение. Передняя часть кузова оказалась полностью уничтожена. Водитель не пострадал.

  • Ранее Youtube-канал PoncikVines опубликовал видео, на котором водитель в Турции разбил Ferrari 458 Italia в 50 метрах после выезда с автомойки. Водитель решил красиво выехать на узкую одно­полосную улицу. Но на повороте слишком сильно нажал на педаль газа, и ушедший в занос суперкар зацепил левым задним колесом бордюр. После этого машина окончательно потеряла управление и влетела в этот же бордюр уже передней частью.

Кто виноват?

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