Немец разбил новый Ferrari через шесть часов после покупки. Он ждал эту машину целый год
Кирилл Малышев
Житель Германии прождал в очереди около года приобретённый суперкар Ferrari F8 Tributo, а разбил спустя всего шесть часов после выезда из автосалона. Машина стоимостью 360 000 евро (31,7 миллиона рублей) ушла под списание. Об этом сообщает Carscoops.
Причиной аварии стала езда с превышением допустимой скорости. Вдобавок 43-летний автовладелец не успел сменить шины на зимние. В результате не справился с управлением.
На автобане А5 Ferrari сначала ударился в бетонный отбойник на обочине, попутно оторвав одно из задних колёс. Затем суперкар задел микроавтобус и второе ограждение. Передняя часть кузова оказалась полностью уничтожена. Водитель не пострадал.
Ранее Youtube-канал PoncikVines опубликовал видео, на котором водитель в Турции разбил Ferrari 458 Italia в 50 метрах после выезда с автомойки. Водитель решил красиво выехать на узкую однополосную улицу. Но на повороте слишком сильно нажал на педаль газа, и ушедший в занос суперкар зацепил левым задним колесом бордюр. После этого машина окончательно потеряла управление и влетела в этот же бордюр уже передней частью.