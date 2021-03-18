Немец разбил новый Ferrari через шесть часов после покупки. Он ждал эту машину целый год

Причиной аварии стала езда с превышением допустимой скорости. Вдобавок 43-летний авто­владелец не успел сменить шины на зимние. В резуль­тате не справился с управлением.

На автобане А5 Ferrari сначала ударился в бетонный отбойник на обочине, попутно оторвав одно из задних колёс. Затем суперкар задел микро­автобус и второе ограждение. Передняя часть кузова оказалась полностью уничтожена. Водитель не пострадал.

Ранее Youtube-канал PoncikVines опубликовал видео, на котором водитель в Турции разбил Ferrari 458 Italia в 50 метрах после выезда с автомойки. Водитель решил красиво выехать на узкую одно­полосную улицу. Но на повороте слишком сильно нажал на педаль газа, и ушедший в занос суперкар зацепил левым задним колесом бордюр. После этого машина окончательно потеряла управление и влетела в этот же бордюр уже передней частью.