Владелец суперкара Ferrari 812 Superfast случайно снял собственную аварию от первого лица

Запись начинается с того, что водитель повора­чивает на один из мостов в центре Лондона. Следует интен­сивный разгон, во время которого автомо­билист решил вручную понизить передачу лепестком на руле. Последо­вал резкий рост оборотов, проскальзывание задних колёс и — занос.

Владелец попытался исправить ситуацию, отработав рулём, но Ferrari оказалась быстрее. На записи можно заметить, как повезло встречному велоси­педисту. Случись всё на несколько метров в сторону, и он бы попал между суперкаром и отбойником.

Удар последовал левым передним углом суперкара. Сработали три подушки безопас­ности. Сила столкно­вения была такой, что вряд ли машина отделалась лёгкими повреж­дениями. Новый Ferrari 812 Superfast стоит от 340 000 долларов, что экви­валентно 26,8 миллиона рублей.