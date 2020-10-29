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Владелец суперкара Ferrari 812 Superfast случайно снял собственную аварию от первого лица

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Кирилл Малышев

В Твиттере появилась запись аварии суперкара Ferrari 812 Superfast, сделанная от первого лица. Её заснял не видео­регистратор, а экшен-камера, закреп­лённая на голове водителя.

  • Запись начинается с того, что водитель повора­чивает на один из мостов в центре Лондона. Следует интен­сивный разгон, во время которого автомо­билист решил вручную понизить передачу лепестком на руле. Последо­вал резкий рост оборотов, проскальзывание задних колёс и — занос.

  • Владелец попытался исправить ситуацию, отработав рулём, но Ferrari оказалась быстрее. На записи можно заметить, как повезло встречному велоси­педисту. Случись всё на несколько метров в сторону, и он бы попал между суперкаром и отбойником.

  • Удар последовал левым передним углом суперкара. Сработали три подушки безопас­ности. Сила столкно­вения была такой, что вряд ли машина отделалась лёгкими повреж­дениями. Новый Ferrari 812 Superfast стоит от 340 000 долларов, что экви­валентно 26,8 миллиона рублей.

  • На прошлой неделе в Лондоне столкнулись суперкары Ferrari 458 Spider, Ferrari 812 Superfast и BMW M6 Gran Coupe. Предполо­жительный виновник — водитель первого суперкара. Повреж­дения всех трёх автомо­билей оказались серьёзными, и они покинули место происше­ствия на эвакуаторах.

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