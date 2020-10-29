Владелец суперкара Ferrari 812 Superfast случайно снял собственную аварию от первого лица
Кирилл Малышев
В Твиттере появилась запись аварии суперкара Ferrari 812 Superfast, сделанная от первого лица. Её заснял не видеорегистратор, а экшен-камера, закреплённая на голове водителя.
Footage shows a Ferrari crashing yesterday central London pic.twitter.com/jue74UwRsi— London & UK Crime (@CrimeLdn) October 27, 2020
Запись начинается с того, что водитель поворачивает на один из мостов в центре Лондона. Следует интенсивный разгон, во время которого автомобилист решил вручную понизить передачу лепестком на руле. Последовал резкий рост оборотов, проскальзывание задних колёс и — занос.
Владелец попытался исправить ситуацию, отработав рулём, но Ferrari оказалась быстрее. На записи можно заметить, как повезло встречному велосипедисту. Случись всё на несколько метров в сторону, и он бы попал между суперкаром и отбойником.
Удар последовал левым передним углом суперкара. Сработали три подушки безопасности. Сила столкновения была такой, что вряд ли машина отделалась лёгкими повреждениями. Новый Ferrari 812 Superfast стоит от 340 000 долларов, что эквивалентно 26,8 миллиона рублей.
На прошлой неделе в Лондоне столкнулись суперкары Ferrari 458 Spider, Ferrari 812 Superfast и BMW M6 Gran Coupe. Предположительный виновник — водитель первого суперкара. Повреждения всех трёх автомобилей оказались серьёзными, и они покинули место происшествия на эвакуаторах.