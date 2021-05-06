Ferrari представила мощнейший суперкар с ДВС в своей истории. Даже два
Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari окончательно рассекретила новую модификацию суперкара 812 Superfast и её открытую версию под общим названием Competizione (ранее предполагалось, что новинку назовут Versione Speciale). И купе, и тарга получили безнаддувный 6,5-литровый V12, форсированный до 830 л.с., — это делает двигатель мощнейшей негибридной силовой установкой в истории компании.
Помимо прибавки в 30 л.с. по сравнению со штатным мотором 812 Superfast доработанному двигателю ещё и сдвинули отсечку — с 8500 до 9500
об./мин,и это тоже рекордный для марки показатель. Правда, максимальная мощность достигается на 9250 об./мин,при этом количество тяги у форсированного мотора стало меньше — 692 Нм вместо 718 Нм. Двигатель работает в паре с семиступенчатым «роботом»: коробку заново откалибровали, чтобы сократить время переключения на 5%.
Время разгона купе до 100 км/ч улучшилось незначительно — на 0,05 секунды, с 2,9 до 2,85 секунды. При этом
200 км/чFerrari 812 Competizione наберёт на 0,4 секунды быстрее — за 7,5 секунды. Максимальная скорость осталась прежней и составляет 340 км/ч.
Улучшение динамики связано не только с дополнительной мощностью. Ferrari 812 Competizione отличается от базовой модели серьёзно доработанным кузовом с оптимизированной аэродинамикой. К примеру, суперкару пересмотрели внешнее оперение, снабдили передний «капот» углепластиковой вставкой, а заднее стекло заменили алюминиевой панелью с жалюзи. Увеличение диффузора привело к изменению конфигурации выхлопа, колёсные диски уступили место облегчённым карбоновым аналогам. При сухом весе в 1487 килограммов купе на 38 килограммов легче донора.
Версия суперкара с кузовом тарга, названная Competizione A, отличается иным оформлением задней части и съёмными панелями крыши, также выполненными из карбона. Хранить их предлагается в багажном отсеке, форма которого идентична этим панелям. Динамические характеристики тарги пока не названы.
Оба суперкара помимо прочего отличаются перенастроенной ездовой электроникой и доработанным полноуправляемым шасси. Усовершенствованная технология управления задними колёсами должна сделать рулёжку более точной.
Ferrari пока не раскрывает ни стоимость новинок, ни планируемые объёмы производства.
Ранее сообщалось, что компания может представить в этом году ещё и новый гибридный суперкар, силовая установка которого будет базироваться на разработанном с нуля наддувном V6. Предполагается, что общая отдача бензинового мотора и нескольких электродвигателей достигнет 800 л.с.