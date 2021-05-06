Ferrari представила мощнейший суперкар с ДВС в своей истории. Даже два

Помимо прибавки в 30 л.с. по сравнению со штатным мотором 812 Superfast доработанному двигателю ещё и сдвинули отсечку — с 8500 до 9500 об./мин, и это тоже рекордный для марки показатель. Правда, максимальная мощность достигается на 9250 об./мин, при этом количество тяги у форсиро­ванного мотора стало меньше — 692 Нм вместо 718 Нм. Двигатель работает в паре с семи­ступен­чатым «роботом»: коробку заново откалибро­вали, чтобы сократить время переключения на 5%.

Время разгона купе до 100 км/ч улучшилось незначительно — на 0,05 секунды, с 2,9 до 2,85 секунды. При этом 200 км/ч Ferrari 812 Competizione наберёт на 0,4 секунды быстрее — за 7,5 секунды. Максимальная скорость осталась прежней и составляет 340 км/ч.

Улучшение динамики связано не только с дополнитель­ной мощностью. Ferrari 812 Competizione отличается от базовой модели серьёзно доработанным кузовом с оптими­зированной аэро­динамикой. К примеру, суперкару пере­смотрели внешнее оперение, снабдили передний «капот» угле­пластиковой вставкой, а заднее стекло заменили алюмини­евой панелью с жалюзи. Увеличение диффузора привело к изменению конфигурации выхлопа, колёсные диски уступили место облегчённым карбоновым аналогам. При сухом весе в 1487 килограммов купе на 38 кило­граммов легче донора.

Версия суперкара с кузовом тарга, названная Competizione A, отличается иным оформлением задней части и съёмными панелями крыши, также выпол­ненными из карбона. Хранить их предлагается в багажном отсеке, форма которого идентична этим панелям. Динамические характери­стики тарги пока не названы.

Оба суперкара помимо прочего отличаются пере­настроенной ездовой электроникой и доработанным полно­управляемым шасси. Усовер­шенство­ванная технология управления задними колёсами должна сделать рулёжку более точной.

Ferrari пока не раскрывает ни стоимость новинок, ни планиру­емые объёмы производства.