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Ferrari представила мощнейший суперкар с ДВС в своей истории. Даже два

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Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari окончательно рассекретила новую модификацию суперкара 812 Superfast и её открытую версию под общим названием Competizione (ранее предполагалось, что новинку назовут Versione Speciale). И купе, и тарга получили безнаддувный 6,5-литровый V12, форсиро­ванный до 830 л.с., — это делает двигатель мощнейшей негибридной силовой установкой в истории компании.

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  • Помимо прибавки в 30 л.с. по сравнению со штатным мотором 812 Superfast доработанному двигателю ещё и сдвинули отсечку — с 8500 до 9500 об./мин, и это тоже рекордный для марки показатель. Правда, максимальная мощность достигается на 9250 об./мин, при этом количество тяги у форсиро­ванного мотора стало меньше — 692 Нм вместо 718 Нм. Двигатель работает в паре с семи­ступен­чатым «роботом»: коробку заново откалибро­вали, чтобы сократить время переключения на 5%.

  • Время разгона купе до 100 км/ч улучшилось незначительно — на 0,05 секунды, с 2,9 до 2,85 секунды. При этом 200 км/ч Ferrari 812 Competizione наберёт на 0,4 секунды быстрее — за 7,5 секунды. Максимальная скорость осталась прежней и составляет 340 км/ч.

  • Улучшение динамики связано не только с дополнитель­ной мощностью. Ferrari 812 Competizione отличается от базовой модели серьёзно доработанным кузовом с оптими­зированной аэро­динамикой. К примеру, суперкару пере­смотрели внешнее оперение, снабдили передний «капот» угле­пластиковой вставкой, а заднее стекло заменили алюмини­евой панелью с жалюзи. Увеличение диффузора привело к изменению конфигурации выхлопа, колёсные диски уступили место облегчённым карбоновым аналогам. При сухом весе в 1487 килограммов купе на 38 кило­граммов легче донора.

  • Версия суперкара с кузовом тарга, названная Competizione A, отличается иным оформлением задней части и съёмными панелями крыши, также выпол­ненными из карбона. Хранить их предлагается в багажном отсеке, форма которого идентична этим панелям. Динамические характери­стики тарги пока не названы.

  • Оба суперкара помимо прочего отличаются пере­настроенной ездовой электроникой и доработанным полно­управляемым шасси. Усовер­шенство­ванная технология управления задними колёсами должна сделать рулёжку более точной.

  • Ferrari пока не раскрывает ни стоимость новинок, ни планиру­емые объёмы производства.

  • Ранее сообщалось, что компания может представить в этом году ещё и новый гибридный суперкар, силовая установка которого будет базироваться на разра­ботанном с нуля наддувном V6. Пред­полагается, что общая отдача бензинового мотора и нескольких электро­двигателей достигнет 800 л.с.

При прочих равных — купе или тарга?

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