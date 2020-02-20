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Фотосессия на капоте Ferrari обошлась подросткам в 380 тысяч рублей

Новости

Николай Андреев

В Эль-Пасо, штат Техас, группа подростков решила сфото­графи­роваться рядом с Ferrari California, а некоторые из них даже забрались на капот. В результате «озорников» нашли и теперь они должны владельцу спорткара 6000 долларов (380 тысяч рублей).

  • Как рассказала местная телекомпания KFOX14, хозяин Ferrari California Ричард Стрип оставил автомобиль возле дома родителей и уехал по делам. Ночью его родные увидели, что возле машины собрались подростки, которые позже сели в Kia Soul и умчались прочь.

  • На утро Ричард обнаружил царапины и вмятины на капоте и крыше своей машины и обратился в полицию. Вычислить хулиганов удалось менее чем через сутки: парни опублико­вали снимки в инстаграме.

  • Дилерский центр Ferrari оценил ремонт автомобиля в 6000 долларов. Теперь владелец договари­вается с родителями подростков о компенсации ущерба.

Адекватная плата за пару крутых фоток?

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