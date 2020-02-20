Фотосессия на капоте Ferrari обошлась подросткам в 380 тысяч рублей
Николай Андреев
В Эль-Пасо, штат Техас, группа подростков решила сфотографироваться рядом с Ferrari California, а некоторые из них даже забрались на капот. В результате «озорников» нашли и теперь они должны владельцу спорткара 6000 долларов (380 тысяч рублей).
Как рассказала местная телекомпания KFOX14, хозяин Ferrari California Ричард Стрип оставил автомобиль возле дома родителей и уехал по делам. Ночью его родные увидели, что возле машины собрались подростки, которые позже сели в Kia Soul и умчались прочь.
На утро Ричард обнаружил царапины и вмятины на капоте и крыше своей машины и обратился в полицию. Вычислить хулиганов удалось менее чем через сутки: парни опубликовали снимки в инстаграме.
Дилерский центр Ferrari оценил ремонт автомобиля в 6000 долларов. Теперь владелец договаривается с родителями подростков о компенсации ущерба.