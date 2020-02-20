Фотосессия на капоте Ferrari обошлась подросткам в 380 тысяч рублей

В Эль-Пасо, штат Техас, группа подростков решила сфото­графи­роваться рядом с Ferrari California, а некоторые из них даже забрались на капот. В результате «озорников» нашли и теперь они должны владельцу спорткара 6000 долларов (380 тысяч рублей).