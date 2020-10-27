Британское ателье сделает из Ferrari легендарный «хлебный фургон»

Оригинальный Breadvan появился в 1962 году. Его построил граф Джованни Волпи вместе с экс-работником Ferrari Джотто Биззарини для гонок в Ле-Мане. Энцо Феррари узнал, что его бывший сотрудник помогает графу строить авто­мобиль, и отказался продавать им модель 250 GTO. Тогда они взяли подер­жанную 250 GT SWB и решили обогнать GTO на гоночном треке.

Во время первого заезда в Ле-Мане «хлебный фургон» четыре часа провёл на первом месте, пока не выбыл из гонки из-за поломки, а затем взял реванш двумя победами в классе GT.