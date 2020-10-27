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Британское ателье сделает из Ferrari легендарный «хлебный фургон»

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Борис Закиров

Дизайнеры британского ателье Niels van Roij Design разрабаты­вают уникальный шутинг-брейк на основе купе Ferrari 550 Maranello. Он будет современным пере­осмыс­лением един­ствен­ного в мире Ferrari 250 GT SWB Breadvan, получившего прозвище «хлебный фургон» за необычную форму кузова. Об этом сообщает The Drive.

  • Оригинальный Breadvan появился в 1962 году. Его построил граф Джованни Волпи вместе с экс-работником Ferrari Джотто Биззарини для гонок в Ле-Мане. Энцо Феррари узнал, что его бывший сотрудник помогает графу строить авто­мобиль, и отказался продавать им модель 250 GTO. Тогда они взяли подер­жанную 250 GT SWB и решили обогнать GTO на гоночном треке.

  • Во время первого заезда в Ле-Мане «хлебный фургон» четыре часа провёл на первом месте, пока не выбыл из гонки из-за поломки, а затем взял реванш двумя победами в классе GT.

  • В качестве донора агрегатов выступило купе Ferrari 550 Maranello, оснащённое 5,5-литровым атмосферным V12 мощностью 485 лошадиных сил. Это делает его идео­логически близким оригиналь­ному 250 GT SWB Breadvan, у которого тоже был 300-сильный двенадцати­цилиндровый «атмосферник».

  • Работа над проектом заняла почти два года. Новые кузовные панели выполнены из алюминия и окрашены в традиционный для Ferrari красный цвет. Точная дата премьеры Breadvan Hommage пока неизвестна.

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