Британское ателье сделает из Ferrari легендарный «хлебный фургон»
Борис Закиров
Дизайнеры британского ателье Niels van Roij Design разрабатывают уникальный шутинг-брейк на основе купе Ferrari 550 Maranello. Он будет современным переосмыслением единственного в мире Ferrari 250 GT SWB Breadvan, получившего прозвище «хлебный фургон» за необычную форму кузова. Об этом сообщает The Drive.
Breadvan Hommage— Niels van Roij Design (@NielsvanRoij) October 23, 2020
During the #coachbuilding process of the #Breadvan Hommage. Watch this space as the car will be launched soon! pic.twitter.com/vQCMmHWu6o
Оригинальный Breadvan появился в 1962 году. Его построил граф Джованни Волпи вместе с экс-работником Ferrari Джотто Биззарини для гонок в Ле-Мане. Энцо Феррари узнал, что его бывший сотрудник помогает графу строить автомобиль, и отказался продавать им модель 250 GTO. Тогда они взяли подержанную 250 GT SWB и решили обогнать GTO на гоночном треке.
Во время первого заезда в Ле-Мане «хлебный фургон» четыре часа провёл на первом месте, пока не выбыл из гонки
из-заполомки, а затем взял реванш двумя победами в классе GT.
В качестве донора агрегатов выступило купе Ferrari 550 Maranello, оснащённое 5,5-литровым атмосферным V12 мощностью 485 лошадиных сил. Это делает его идеологически близким оригинальному 250 GT SWB Breadvan, у которого тоже был 300-сильный двенадцатицилиндровый «атмосферник».
Работа над проектом заняла почти два года. Новые кузовные панели выполнены из алюминия и окрашены в традиционный для Ferrari красный цвет. Точная дата премьеры Breadvan Hommage пока неизвестна.