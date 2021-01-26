Хот-хэтч Brabus B45 сравнялся по мощности с Porsche 911

Британцы построили из Ferrari 550 «хлебный фургон»

Новости

Дмитрий Елизаров

Ателье Niels van Roij Design рассекретило уникальный проект под названием Breadvan Hommage — суперкар в кузове шутинг-брейк, построенный по мотивам ориги­нального Breadvan образца 1962 года. Все детали кузова полностью новые: напрямую у донора позаим­ствовали лишь лобовое стекло.

1/7

  • Стилистические решения, созданные дизайнером Нильсом ван Роем, вручную воплощены в алюминии мастером Басом ван Руменом. В отличие от Ferrari 550 Maranello, творение голландских дизайнеров получило новый тип кузова с внушитель­ным багажником. Кроме того, для суперкара спроекти­ровали новые крылья, капот, бамперы и тому подобное.

  • Интерьер при этом в целом сохранили штатным, но отделали полностью заново в сине-чёрной гамме с небольшими ярко-красными акцентами. Заводские кресла заменили карбоно­выми аналогами, обшитыми алькантарой, дверные карты полностью пере­делали, а приборы украсили вставками из чистого серебра.

  • Официально ателье Niels van Roij Design не уточняет, какой именно суперкар послужил донором для проекта. Не указываются также технические характери­стики. Однако ранее сообщалось, что в качестве базы для Breadvan Hommage был задействован Ferrari 550 Maranello — передне­моторный суперкар, оснащённый 12-цилинд­ровым мотором, который развивает 485 л.с. Стоимость машины и её заказчик не разглашаются.

  • В августе прошлого года был рассекречен ещё один необычный проект, реализо­ванный при участии Нильса ван Роя — трёхдверный универсал Rolls-Royce Silver Spectre, построенный на базе купе Wraith. В отличие от Breadvan Hommage, таких универсалов планируется собрать несколько.

Ну как, круто получилось?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение