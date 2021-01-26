Британцы построили из Ferrari 550 «хлебный фургон»
Дмитрий Елизаров
Ателье Niels van Roij Design рассекретило уникальный проект под названием Breadvan Hommage — суперкар в кузове шутинг-брейк, построенный по мотивам оригинального Breadvan образца 1962 года. Все детали кузова полностью новые: напрямую у донора позаимствовали лишь лобовое стекло.
Стилистические решения, созданные дизайнером Нильсом ван Роем, вручную воплощены в алюминии мастером Басом ван Руменом. В отличие от Ferrari 550 Maranello, творение голландских дизайнеров получило новый тип кузова с внушительным багажником. Кроме того, для суперкара спроектировали новые крылья, капот, бамперы и тому подобное.
Интерьер при этом в целом сохранили штатным, но отделали полностью заново в сине-чёрной гамме с небольшими ярко-красными акцентами. Заводские кресла заменили карбоновыми аналогами, обшитыми алькантарой, дверные карты полностью переделали, а приборы украсили вставками из чистого серебра.
Официально ателье Niels van Roij Design не уточняет, какой именно суперкар послужил донором для проекта. Не указываются также технические характеристики. Однако ранее сообщалось, что в качестве базы для Breadvan Hommage был задействован Ferrari 550 Maranello — переднемоторный суперкар, оснащённый 12-цилиндровым мотором, который развивает 485 л.с. Стоимость машины и её заказчик не разглашаются.
В августе прошлого года был рассекречен ещё один необычный проект, реализованный при участии Нильса ван Роя — трёхдверный универсал Rolls-Royce Silver Spectre, построенный на базе купе Wraith. В отличие от Breadvan Hommage, таких универсалов планируется собрать несколько.