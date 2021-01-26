Британцы построили из Ferrari 550 «хлебный фургон»

Стилистические решения, созданные дизайнером Нильсом ван Роем, вручную воплощены в алюминии мастером Басом ван Руменом. В отличие от Ferrari 550 Maranello, творение голландских дизайнеров получило новый тип кузова с внушитель­ным багажником. Кроме того, для суперкара спроекти­ровали новые крылья, капот, бамперы и тому подобное.

Интерьер при этом в целом сохранили штатным, но отделали полностью заново в сине-чёрной гамме с небольшими ярко-красными акцентами. Заводские кресла заменили карбоно­выми аналогами, обшитыми алькантарой, дверные карты полностью пере­делали, а приборы украсили вставками из чистого серебра.