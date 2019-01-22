«Копейка» BMW и Mercedes-Benz A-класса станут родственниками и другие новости за ночь

Ferrari назвали самым сильным брендом мира. На втором месте – Сбербанк

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Каждый год консалтинговая компания Brand Finance оценивает мировые бренды, выбирая из них самые дорогие и самые «сильные». В 2019 году рейтинг «сильных» брендов возглавила итальянская марка Ferrari с результатом 94,8 балла из 100 по системе оценки Brand Finace.

  • На итоговую оценку влияет несколько показателей, по которым оценивается восприятие бренда: насколько бренд узнаваем, насколько лояльны и довольны его непосредственные потребители, насколько востребована и желанна его продукция, насколько довольны сотрудники компании и так далее. Исполнительный директор Brand Finance Дэвид Хэй отметил, что сила бренда Ferrari не подлежит сомнению, а отношение людей к нему можно сравнить чуть ли не с религиозным.

  • При этом исследователи отмечают, что достижения Ferrari пока не «монетизированы»: он оценен в 4 миллиарда долларов и занимает лишь 350-ю строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира, подготовленном Brand Finance.

  • На втором месте самых «сильных» брендов мира оказался «Сбербанк», получивший оценку в 93,1 балла, на третьем – Deloitte. Год назад Ferrari была лишь третьей, а первое и второе место занимали бренды Disney и Visa.

  • Рейтинг самых дорогих брендов выглядит так: на первом месте – Amazon, оцененный в 187,905 миллиарда долларов, за ним следуют компании Apple, Google, Microsoft и Samsung. Самым дорогим автомобильным брендом в этом году стал Mercedes-Benz, занявший 13 место.

В чём сила, брат?

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