Ferrari вернётся в топовый класс «Ле-Мана» спустя полвека
Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari опубликовала в соцсетях заявление о намерении вернуться в знаменитый гоночный марафон «24 часа Ле-Мана» в 2023 году. Итальянская фирма построит совершенно новый болид, который будет бороться за победу в новом классе гиперкаров.
4 numbers, 3 letters. We don't think we need to add anything else. Share your reaction in the comments!@FIAWEC #FerrariCompetizioniGT #FerrariRaces pic.twitter.com/bn1SXp1JEF— Ferrari Races (@FerrariRaces) February 24, 2021
Короткий видеоролик, опубликованный Ferrari, содержит, как заявила сама фирма, «четыре цифры и три буквы» — 2023 и LMH. По утверждению итальянцев, достаточно и этого. Цифры — это год, в котором новый прототип Ferrari выйдет на старт, а буквы — обозначение нового топового класса, который придёт на смену нынешнему LMP1.
Как отдельно заявил президент компании Джон Элканн, новой спортивной программой Ferrari ещё раз подтвердит решимость быть главным действующим лицом в ключевых автоспортивных событиях мира.
Каким станет болид Ferrari, пока неизвестно. Для участия в новом классе свои машины уже готовят, к примеру, Toyota, Peugeot и компания Джеймса Гликенхауса. Кроме того, к ним могут присоединиться марки Audi и Porsche.
Последнюю, девятую по счёту победу в высшем эшелоне «Ле-Мана» компания Ferrari одержала в 1969 году, хотя программу участия в гонках свернула только в
1973-м— в дальнейшем в этом дивизионе выступали только частные команды. В 2019-мFerrari в 27-йраз победила в зачёте GTE Pro.