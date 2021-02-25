Ferrari вернётся в топовый класс «Ле-Мана» спустя полвека

Короткий видеоролик, опубликованный Ferrari, содержит, как заявила сама фирма, «четыре цифры и три буквы» — 2023 и LMH. По утверж­дению итальянцев, достаточно и этого. Цифры — это год, в котором новый прототип Ferrari выйдет на старт, а буквы — обозначе­ние нового топового класса, который придёт на смену нынешнему LMP1.

Как отдельно заявил президент компании Джон Элканн, новой спортивной программой Ferrari ещё раз подтвердит решимость быть главным действующим лицом в ключевых авто­спортивных событиях мира.

Каким станет болид Ferrari, пока неизвестно. Для участия в новом классе свои машины уже готовят, к примеру, Toyota, Peugeot и компания Джеймса Гликенхауса. Кроме того, к ним могут присоеди­ниться марки Audi и Porsche.