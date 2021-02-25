Вот так будет выглядеть современный вариант классического Ferrari 250 GTO

Ferrari вернётся в топовый класс «Ле-Мана» спустя полвека

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari опубликовала в соцсетях заявление о намерении вернуться в знаменитый гоночный марафон «24 часа Ле-Мана» в 2023 году. Итальянская фирма построит совер­шенно новый болид, который будет бороться за победу в новом классе гиперкаров.

  • Короткий видеоролик, опубликованный Ferrari, содержит, как заявила сама фирма, «четыре цифры и три буквы» — 2023 и LMH. По утверж­дению итальянцев, достаточно и этого. Цифры — это год, в котором новый прототип Ferrari выйдет на старт, а буквы — обозначе­ние нового топового класса, который придёт на смену нынешнему LMP1.

  • Как отдельно заявил президент компании Джон Элканн, новой спортивной программой Ferrari ещё раз подтвердит решимость быть главным действующим лицом в ключевых авто­спортивных событиях мира.

  • Каким станет болид Ferrari, пока неизвестно. Для участия в новом классе свои машины уже готовят, к примеру, Toyota, Peugeot и компания Джеймса Гликенхауса. Кроме того, к ним могут присоеди­ниться марки Audi и Porsche.

  • Последнюю, девятую по счёту победу в высшем эшелоне «Ле-Мана» компания Ferrari одержала в 1969 году, хотя программу участия в гонках свернула только в 1973-м — в дальнейшем в этом дивизионе выступали только частные команды. В 2019-м Ferrari в 27-й раз победила в зачёте GTE Pro.

Следите за перипетиями «Ле-Мана»?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение