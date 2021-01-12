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Ferrari с уникальным кузовом 1954 года выставят на аукцион

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Дмитрий Елизаров

22 января на аукционе RM Sotheby's будет продано купе Ferrari 375 America выпуска 1954 года с номером шасси 0327AL. Всего компания Ferrari построила 11 купе и 1 кабриолет 375 America, но кузова такого типа работы туринского ателье Vignale получили только две машины. За раритет планируется выручить до 3,4 миллиона долларов (252,5 миллиона рублей).

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  • Ferrari 375 America была представлена в 1953 году и считалась на тот момент флагман­ским гран-турером итальянской компании. Право спроекти­ровать кузова для восьми экзем­пляров 375 America получило ателье Pininfarina, остав­шимися занимался Альфредо Виньяле. При этом внешностью, выпол­ненной в схожей стилистике, обзавелись только два шасси, но и они отличаются некоторыми нюансами декора кузова.

  • Ferrari 375 America от Vignale примечательна панорамным задним остекле­нием, обеспечи­вающим машине силуэт в стиле фастбек, нарочито подчёркнутой поясной линией, соединяющей передние и задние крылья в одно целое, а также небольшими воздухо­заборниками на крыльях и хромиро­ванными решётками позади передних колёс.

  • Выставленный на продажу экземпляр в 1954 году демонстри­ровался сразу на двух престижных мировых выставках — в Нью-Йорке и Женеве, после чего был передан владельцу в американ­ском Милуоки. Первый хозяин купе Роберт Уилк известен как спонсор гоночных команд и коллекци­онер эксклюзивных Ferrari. Этот экземпляр принад­лежал ему вплоть до самой кончины в 1970 году, за время владения Уилк несколько раз пере­крашивал машину.

  • С тех пор автомобиль неоднократно менял владельцев, периоди­чески появляясь в различных масштабных коллекциях редких Ferrari. Последнюю реставрацию купе пережило в 2011 году, когда авто­мобилю вернули цвета, с которыми он покинул ателье Vignale. Аукционный дом отмечает, что уникаль­ному экзем­пляру не повредит новая реставрация: кузов имеет небольшие вмятины и царапины, а обивка салона потёрлась и кое-где повреждена. При этом купе до сих пор оснащено оригиналь­ным двигателем V12 объёмом 4,5 литра с тремя карбюра­торами мощностью около 300 л.с. и четырёх­ступен­чатой механической коробкой.

  • Один из предшественников 375 America — купе Ferrari 340 America тоже с кузовом работы Vignale — сейчас выставлен на продажу на аукционе Mecum. В какую цену может обойтись новому владельцу один из всего 24 выпущенных автомо­билей этой модели, не уточняется.

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