Ferrari с уникальным кузовом 1954 года выставят на аукцион
Дмитрий Елизаров
22 января на аукционе RM Sotheby's будет продано купе Ferrari 375 America выпуска 1954 года с номером шасси 0327AL. Всего компания Ferrari построила 11 купе и 1 кабриолет 375 America, но кузова такого типа работы туринского ателье Vignale получили только две машины. За раритет планируется выручить до 3,4 миллиона долларов (252,5 миллиона рублей).
Ferrari 375 America была представлена в 1953 году и считалась на тот момент флагманским гран-турером итальянской компании. Право спроектировать кузова для восьми экземпляров 375 America получило ателье Pininfarina, оставшимися занимался Альфредо Виньяле. При этом внешностью, выполненной в схожей стилистике, обзавелись только два шасси, но и они отличаются некоторыми нюансами декора кузова.
Ferrari 375 America от Vignale примечательна панорамным задним остеклением, обеспечивающим машине силуэт в стиле фастбек, нарочито подчёркнутой поясной линией, соединяющей передние и задние крылья в одно целое, а также небольшими воздухозаборниками на крыльях и хромированными решётками позади передних колёс.
Выставленный на продажу экземпляр в 1954 году демонстрировался сразу на двух престижных мировых выставках — в Нью-Йорке и Женеве, после чего был передан владельцу в американском Милуоки. Первый хозяин купе Роберт Уилк известен как спонсор гоночных команд и коллекционер эксклюзивных Ferrari. Этот экземпляр принадлежал ему вплоть до самой кончины в 1970 году, за время владения Уилк несколько раз перекрашивал машину.
С тех пор автомобиль неоднократно менял владельцев, периодически появляясь в различных масштабных коллекциях редких Ferrari. Последнюю реставрацию купе пережило в 2011 году, когда автомобилю вернули цвета, с которыми он покинул ателье Vignale. Аукционный дом отмечает, что уникальному экземпляру не повредит новая реставрация: кузов имеет небольшие вмятины и царапины, а обивка салона потёрлась и кое-где повреждена. При этом купе до сих пор оснащено оригинальным двигателем V12 объёмом 4,5 литра с тремя карбюраторами мощностью около 300 л.с. и четырёхступенчатой механической коробкой.
Один из предшественников 375 America — купе Ferrari 340 America тоже с кузовом работы Vignale — сейчас выставлен на продажу на аукционе Mecum. В какую цену может обойтись новому владельцу один из всего 24 выпущенных автомобилей этой модели, не уточняется.