Ferrari с уникальным кузовом 1954 года выставят на аукцион

Ferrari 375 America была представлена в 1953 году и считалась на тот момент флагман­ским гран-турером итальянской компании. Право спроекти­ровать кузова для восьми экзем­пляров 375 America получило ателье Pininfarina, остав­шимися занимался Альфредо Виньяле. При этом внешностью, выпол­ненной в схожей стилистике, обзавелись только два шасси, но и они отличаются некоторыми нюансами декора кузова.

Ferrari 375 America от Vignale примечательна панорамным задним остекле­нием, обеспечи­вающим машине силуэт в стиле фастбек, нарочито подчёркнутой поясной линией, соединяющей передние и задние крылья в одно целое, а также небольшими воздухо­заборниками на крыльях и хромиро­ванными решётками позади передних колёс.

Выставленный на продажу экземпляр в 1954 году демонстри­ровался сразу на двух престижных мировых выставках — в Нью-Йорке и Женеве, после чего был передан владельцу в американ­ском Милуоки. Первый хозяин купе Роберт Уилк известен как спонсор гоночных команд и коллекци­онер эксклюзивных Ferrari. Этот экземпляр принад­лежал ему вплоть до самой кончины в 1970 году, за время владения Уилк несколько раз пере­крашивал машину.

С тех пор автомобиль неоднократно менял владельцев, периоди­чески появляясь в различных масштабных коллекциях редких Ferrari. Последнюю реставрацию купе пережило в 2011 году, когда авто­мобилю вернули цвета, с которыми он покинул ателье Vignale. Аукционный дом отмечает, что уникаль­ному экзем­пляру не повредит новая реставрация: кузов имеет небольшие вмятины и царапины, а обивка салона потёрлась и кое-где повреждена. При этом купе до сих пор оснащено оригиналь­ным двигателем V12 объёмом 4,5 литра с тремя карбюра­торами мощностью около 300 л.с. и четырёх­ступен­чатой механической коробкой.