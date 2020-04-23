Посмотрите, как гаражные мастера восстанавливают очень дорогую Ferrari после аварии
Николай Андреев
Американский автосервис Real Life Exotics, который специализируется на быстром ремонте дорогих автомобилей, показал процесс восстановления Ferrari 812 Superfast. В аварии суперкар практически целиком лишился передней части кузова, однако 800-сильный двигатель почти не пострадал и машину не пришлось списывать.
Ремонт провели быстро и в гаражных условиях: Ferrari достали с автовоза обычным погрузчиком, отбраковали сломанные детали, а затем храбрый мастер приварил недостающие части лонжеронов и креплений без защитной маски. После этого были восстановлены кузовные панели и произведён частичный покрас. Результат оказался лучше, чем могло показаться на первый взгляд.
Цены на новую Ferrari 812 Superfast начинались с 336 тысяч долларов. На Авто.ру сейчас продаётся единственная машина с пробегом по цене 20 миллионов рублей.