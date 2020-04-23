Посмотрите, как гаражные мастера восстанавливают очень дорогую Ferrari после аварии

Американский автосервис Real Life Exotics, который специали­зируется на быстром ремонте дорогих автомо­билей, показал процесс восстанов­ления Ferrari 812 Superfast. В аварии суперкар практически целиком лишился передней части кузова, однако 800-сильный двигатель почти не пострадал и машину не пришлось списывать.



Ремонт провели быстро и в гаражных условиях: Ferrari достали с автовоза обычным погруз­чиком, отбрако­вали сломанные детали, а затем храбрый мастер приварил недостающие части лонжеро­нов и креплений без защитной маски. После этого были восстанов­лены кузовные панели и произведён частичный покрас. Результат оказался лучше, чем могло показаться на первый взгляд.