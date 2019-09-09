Ferrari 812 GTS: самый мощный родстер в мире
Николай Андреев
Компания Ferrari представила открытую версию купе 812 Superfast, которое получило приставку GTS. По словам создателей, это мощнейший родстер, предлагаемый на данный момент на рынке, а также первая за полвека открытая версия из Маранелло с расположенным спереди V12, тираж которой ограничивать не будут. То есть это прямой наследник модели Ferrari 356 GTS4 (она же Daytona Spider) 1969 года.
Ferrari 812 GTS оснащён 6,5-литровым атмосферным V12 мощностью 800 л.с. (718 Н·м) и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Разгон до «сотни» у новинки занимает менее трёх секунд, а до
200 км/ч– 8,3 секунды, что на 0,4 секунды дольше, чем у купе. Максимальная скорость родстера, как и у закрытой версии, превышает 340 км/ч.
Жёсткий верх 812 GTS поднимается или складывается за 14 секунд на скорости до
45 км/ч.Складная крыша с электроприводами утяжелили модель на 75 килограммов (сухая масса родстера составляет 1600 килограммов), из-за чего инженерам пришлось перенастроить адаптивные амортизаторы с магнитореологической жидкостью.
Ещё одно отличие от купе – стеклянная перегородка за креслами. Она уменьшает завихрения воздуха в салоне, но её можно опустить с помощью электропривода, чтобы «раскрыть» для сидящих внутри звук выхлопа.
Первые покупатели получат Ferrari 812 GTS ещё до конца 2019 года, но цена родстера пока держится в секрете.