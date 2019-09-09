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Ferrari 812 GTS: самый мощный родстер в мире

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Николай Андреев

Компания Ferrari представила открытую версию купе 812 Superfast, которое получило приставку GTS. По словам созда­телей, это мощней­ший родстер, предлага­емый на данный момент на рынке, а также первая за полвека открытая версия из Мара­нелло с располо­женным спереди V12, тираж которой ограни­чивать не будут. То есть это прямой наслед­ник модели Ferrari 356 GTS4 (она же Daytona Spider) 1969 года.

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  • Ferrari 812 GTS оснащён 6,5-литровым атмо­сферным V12 мощностью 800 л.с. (718 Н·м) и семи­ступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями. Разгон до «сотни» у новинки занимает менее трёх секунд, а до 200 км/ч – 8,3 секунды, что на 0,4 секунды дольше, чем у купе. Макси­мальная скорость родстера, как и у закрытой версии, превышает 340 км/ч.

  • Жёсткий верх 812 GTS поднимается или склады­вается за 14 секунд на скорости до 45 км/ч. Складная крыша с электро­приводами утяже­лили модель на 75 кило­граммов (сухая масса родстера составляет 1600 кило­граммов), из-за чего инженерам пришлось пере­настроить адаптивные аморти­заторы с магнито­реоло­гической жидкостью.

  • Ещё одно отличие от купе – стеклянная перего­родка за креслами. Она уменьшает завихре­ния воздуха в салоне, но её можно опустить с помощью электро­привода, чтобы «раскрыть» для сидящих внутри звук выхлопа.

  • Первые покупатели получат Ferrari 812 GTS ещё до конца 2019 года, но цена родстера пока держится в секрете.

Правильно ли, что в Ferrari не стали ограничивать тираж 812 GTS?

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