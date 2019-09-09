Ferrari 812 GTS: самый мощный родстер в мире

Ferrari 812 GTS оснащён 6,5-литровым атмо­сферным V12 мощностью 800 л.с. (718 Н·м) и семи­ступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями. Разгон до «сотни» у новинки занимает менее трёх секунд, а до 200 км/ч – 8,3 секунды, что на 0,4 секунды дольше, чем у купе. Макси­мальная скорость родстера, как и у закрытой версии, превышает 340 км/ч.

Жёсткий верх 812 GTS поднимается или склады­вается за 14 секунд на скорости до 45 км/ч. Складная крыша с электро­приводами утяже­лили модель на 75 кило­граммов (сухая масса родстера составляет 1600 кило­граммов), из-за чего инженерам пришлось пере­настроить адаптивные аморти­заторы с магнито­реоло­гической жидкостью.

Ещё одно отличие от купе – стеклянная перего­родка за креслами. Она уменьшает завихре­ния воздуха в салоне, но её можно опустить с помощью электро­привода, чтобы «раскрыть» для сидящих внутри звук выхлопа.