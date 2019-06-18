Брошенный Ferrari 599 продают за копейки

Столь скромная для такой машины цена объясняется тем, что Ferrari побывал в аварии, после которой полицейские выяснили, что у автомобиля поддельные номера. На самом деле купе не зарегистрировано и не имеет страховки. Полиция изъяла его у бывшего владельца и, согласно местным правилам, выставила на торги по цене металлолома.