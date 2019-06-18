Брошенный Ferrari 599 продают за копейки
Николай Андреев
В китайском городе Дунгуань на полицейский аукцион выставили Ferrari 599 GTB Fiorano. Стоимость лота составляет всего 250 долларов (16 тысяч рублей), но у автомобиля есть проблемы с законом. Об этом стало известно изданию The Sun.
Столь скромная для такой машины цена объясняется тем, что Ferrari побывал в аварии, после которой полицейские выяснили, что у автомобиля поддельные номера. На самом деле купе не зарегистрировано и не имеет страховки. Полиция изъяла его у бывшего владельца и, согласно местным правилам, выставила на торги по цене металлолома.
Помимо того, что после всего случившегося 599 GTB Fiorano невозможно зарегистрировать или отправить за рубеж, после покупки новому владельцу придётся заплатить более 1400 долларов (90 тысяч рублей) за хранение автомобиля на штрафстоянке.
Ferrari 599 GTB Fiorano выпускался с 2006 по 2012 год. Купе оснащалось атмосферным шестилитровым V12 мощностью 620 л.с. (608 Н·м). До «сотни» автомобиль разгоняется за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет