Японцы установили в Ferrari двигатель от Nissan GT-R

Японский дрифтер Йоичи Имамура, с 2001 года выступающий в японской дрифт-серии D1GP, представил автомобиль для нового сезона. Это купе Ferrari 550 Maranello с двигателем VR38DETT от Nissan GT-R. Бензиновому V6 увеличили рабочий объём с 3,8 до 4,3 литра, а вместо двух турбин установили одну, гигантскую. В результате мощность мотора выросла до впечатляющих 1200 лошадиных сил.