Японцы установили в Ferrari двигатель от Nissan GT-R

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Японский дрифтер Йоичи Имамура, с 2001 года выступающий в японской дрифт-серии D1GP, представил автомобиль для нового сезона. Это купе Ferrari 550 Maranello с двигателем VR38DETT от Nissan GT-R. Бензиновому V6 увеличили рабочий объём с 3,8 до 4,3 литра, а вместо двух турбин установили одну, гигантскую. В результате мощность мотора выросла до впечатляющих 1200 лошадиных сил.
Стандартное купе Ferrari 550 Maranello выпускалось с 1996 по 2002 год. Модель оснащалась атмосферным двигателем 5.5 V12 мощностью 485 л.с. (569 Н·м) и шестиступенчатой «механикой».