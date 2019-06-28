Арнольд Шварценеггер переоделся и сыграл странного продавца электромобилей

Японцы установили в Ferrari двигатель от Nissan GT-R

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Николай Андреев

Японский дрифтер Йоичи Имамура, с 2001 года выступающий в японской дрифт-серии D1GP, представил автомобиль для нового сезона. Это купе Ferrari 550 Maranello с двигателем VR38DETT от Nissan GT-R. Бензиновому V6 увеличили рабочий объём с 3,8 до 4,3 литра, а вместо двух турбин установили одну, гигантскую. В результате мощность мотора выросла до впечатляющих 1200 лошадиных сил.

D1GP開幕戦筑波で今村陽一が乗るVR38を搭載したFerrariマラネロ。 開幕直前に行われたテストの模様をみなさまにお届け。 面白かったらTWEETしてね!　If it's fun plz TWEET!　#VOPT #D1 ※動画内の情報は当時のものです 過去の名作やD1動画をAMAZON、VIMEOで販売中!! amazon https://amzn.to/2TSCx7N VIMEO https://vimeo.com/sunpros チューニングカーの歴史を記録してきたVIDEO OPTIONシリーズ公式映像です。 火曜・木曜：新作 月曜・水曜・金曜：旧作をUP!! Tue,Thu : New movie Mon,Wed,Fri : Clasic movie Update!! ※著作権上の都合により、音声が無い・小さい箇所があります。予めご了承ください。 D1・チューニングカーの映像本舗「VIDEO OPTION公式サイト」はコチラ http://www.v-opt.co.jp 世界最高峰ドリフト!!「D1グランプリ公式サイト」はコチラ http://www.d1gp.co.jp ・動画の無断転載・ダウンロード・二次加工を禁止します ・この映像は過去のDVDの内容をまとめたものです。 　乗用車による公道での高速・危険走行は生命に危害を及ぼすと共に 　法律で罰せらます。絶対にまねしないで下さい。

Стандартное купе Ferrari 550 Maranello выпускалось с 1996 по 2002 год. Модель оснащалась атмосферным двигателем 5.5 V12 мощностью 485 л.с. (569 Н·м) и шестиступенчатой «механикой».

Кто круче?

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