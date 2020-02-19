В Ferrari установили 1,3-литровый мотор от Мазды

В Новой Зеландии владелец ателье R's Garage купил Ferrari 456 с разбитой передней частью кузова, но решил не восстанавливать итальянский суперкар до заводского состояния, а занялся постройкой уникального проекта. Вместо стандартного 5,5-литрового V12 появился крохотный 1,3-литровый роторный двигатель Mazda, который трудно заметить в крупном моторном отсеке.

Также роторное купе Ferrari 456 получило каркас безопасности, гидроручник и гоночный руль с небольшой цифровой приборной панелью. Теперь владелец итальянского купе ездит на нём на различные трек-дни и выставки, удивляя всех вокруг.