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Покупатель Ferrari за три миллиарда рублей затеял суд из-за миллиона

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Николай Андреев

Вокруг синего Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, считающегося вторым самым дорогим автомо­билем в мире, разгорелся судебный скандал. Покупатель машины оказался недоволен тем, что не получил вместе с машиной обещанную продавцом оригинальную коробку передач. Об этом рассказало издание The Telegraph.

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  • Британский бизнесмен и автогонщик Грегор Фискен купил Ferrari 250 GTO в 2017 году за 37 милли­онов фунтов стерлингов (3,1 милли­арда рублей). Раритетный суперкар был продан без ориги­нальной коробки передач, но покупатель дого­ворился с продавцом Бернардом Карлом, что получит оригинальную трансмиссию позже.

  • Вскоре после сделки Фискен перепродал автомобиль частному клиенту за неназван­ную сумму. Оригинальную трансмиссию должны были доставить из Калифорнии, однако Карл и Фискен не смогли догово­риться о том, кто именно должен заплатить 25 тысяч долларов (чуть больше миллиона рублей) за доставку и оформ­ление нужного узла. В результате Грегор Фискен обратился в Лондонский суд с требова­нием к Бернарду вернуть ему «родную» коробку передач, которая является доказа­тельством происхож­дения одного из самых дорогих автомобилей в мире.

  • Однако продавец заявил, что отказ Фискена от оплаты доставки он прирав­нивает к нарушению ранее достигнутых договорён­ностей, и поэтому теперь покупатель должен заплатить ещё 380 тысяч фунтов стерлингов (33 милли­она рублей), которые покроют расходы на поиск и хранение ориги­нальной коробки передач в калифор­нийском салоне. Судебный процесс пока не завершён и находится в активной фазе.

Скандальное купе Ferrari 250 GTO с 300-сильным трёхлитровым V12 в 1962 году соревновалось в марафоне «12 часов Себринга». По итогам гонки автомобиль победил в своём классе и занял второе место в общем зачёте. В том же году он гонялся в «24 часах Ле-Мана», где опять победил в своей категории и финиши­ровал на шестой позиции в абсолюте. Сейчас это второй по стоимости автомобиль в мире — в 2018 году за другой (красный) Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска заплатили 48,5 миллиона долларов США. Этот автомобиль – третий по счёту из 36 экзем­пляров модели, которые были собраны с 1962 по 1964 год.

Кто прав в споре вокруг Ferrari 250 GTO?

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