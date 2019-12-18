Покупатель Ferrari за три миллиарда рублей затеял суд из-за миллиона
Николай Андреев
Вокруг синего Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, считающегося вторым самым дорогим автомобилем в мире, разгорелся судебный скандал. Покупатель машины оказался недоволен тем, что не получил вместе с машиной обещанную продавцом оригинальную коробку передач. Об этом рассказало издание The Telegraph.
Британский бизнесмен и автогонщик Грегор Фискен купил Ferrari 250 GTO в 2017 году за 37 миллионов фунтов стерлингов (3,1 миллиарда рублей). Раритетный суперкар был продан без оригинальной коробки передач, но покупатель договорился с продавцом Бернардом Карлом, что получит оригинальную трансмиссию позже.
Вскоре после сделки Фискен перепродал автомобиль частному клиенту за неназванную сумму. Оригинальную трансмиссию должны были доставить из Калифорнии, однако Карл и Фискен не смогли договориться о том, кто именно должен заплатить 25 тысяч долларов (чуть больше миллиона рублей) за доставку и оформление нужного узла. В результате Грегор Фискен обратился в Лондонский суд с требованием к Бернарду вернуть ему «родную» коробку передач, которая является доказательством происхождения одного из самых дорогих автомобилей в мире.
Однако продавец заявил, что отказ Фискена от оплаты доставки он приравнивает к нарушению ранее достигнутых договорённостей, и поэтому теперь покупатель должен заплатить ещё 380 тысяч фунтов стерлингов (33 миллиона рублей), которые покроют расходы на поиск и хранение оригинальной коробки передач в калифорнийском салоне. Судебный процесс пока не завершён и находится в активной фазе.
Скандальное купе Ferrari 250 GTO с 300-сильным трёхлитровым V12 в 1962 году соревновалось в марафоне «12 часов Себринга». По итогам гонки автомобиль победил в своём классе и занял второе место в общем зачёте. В том же году он гонялся в «24 часах