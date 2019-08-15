За первую среднемоторную Ferrari в истории попросили 10 миллионов

Этот экземпляр — самый свежий из пяти сохранив­шихся прототипов гоночной команды Scuderia Ferrari, построенных в 1961–1962 годах. Он участвовал в мара­фонах «12 часов Себринга» и «1000 кило­метров Нюрбургринга» 1962 года.

Ferrari 196 SP оснащён двухлитровым атмосфер­ным V6 мощностью 213 лошади­ных сил с тремя карбюра­торами Weber. Сухая масса авто­мобиля 600 кило­граммов, поэтому он может похва­статься отличным соотно­шением мощности к весу. Максимальная скорость болида составляет около 250 км/ч.

В RM Sotheby’s уточняют, что выставленный на продажу 196 SP находится в идеальном состоянии и готов участво­вать в гонках класси­ческих машин. Последний раз этот экзем­пляр появлялся на публике в 2010 году на выставке Amelia Island Concours d'Elegance, где выиграл награду «Лучший в классе гоночных авто­мобилей 1956–1964 годов».