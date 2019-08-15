За первую среднемоторную Ferrari в истории попросили 10 миллионов
Николай Андреев
В рамках выставки Monterey Car Week аукционный дом RM Sotheby’s выставит на торги невероятно редкий гоночный Ferrari 196 SP 1962 года. Он является первой в истории моделью марки со среднемоторной компоновкой. Оценочная стоимость автомобиля составляет 8–10 миллионов долларов.
Этот экземпляр — самый свежий из пяти сохранившихся прототипов гоночной команды Scuderia Ferrari, построенных в 1961–1962 годах. Он участвовал в марафонах «12 часов Себринга» и «1000 километров Нюрбургринга» 1962 года.
Ferrari 196 SP оснащён двухлитровым атмосферным V6 мощностью 213 лошадиных сил с тремя карбюраторами Weber. Сухая масса автомобиля 600 килограммов, поэтому он может похвастаться отличным соотношением мощности к весу. Максимальная скорость болида составляет около
250 км/ч.
В RM Sotheby’s уточняют, что выставленный на продажу 196 SP находится в идеальном состоянии и готов участвовать в гонках классических машин. Последний раз этот экземпляр появлялся на публике в 2010 году на выставке Amelia Island Concours d'Elegance, где выиграл награду «Лучший в классе гоночных автомобилей 1956–1964 годов».