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Ferrari запатентовала конструкцию первого электрического суперкара

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Дмитрий Елизаров

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Патентное бюро США опубликовало приложенные к заявке Ferrari эскизы, которые описывают конструкцию первого электромобиля итальянской компании. Как уточняет The Drive, патент также предусматривает возможность использования этой платформы для создания супермощных гибридов. Свой первый электрокар Ferrari ранее обещала представить в 2025 году.

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  • Конструкторской изюминкой электрического Ferrari должен стать способ компоновки аккумуляторных батарей. Базируется вся конструкция, насколько можно судить по изображениям, на пространственной раме, при этом основной блок аккумуляторов размещён позади кресел. Ещё три батареи Ferrari предполагает встраивать в пол купе в его передней части.
  • На эскизах отчётливо заметно, что силуэтная линия силовой структуры кузова суперкара между капсулой салона и задней осью слегка поднимается вверх. Утверждается, что это решение должно служить как созданию дополнительной прижимной силы, так и улучшению охлаждения аккумуляторного блока.
  • Гибридная версия того же суперкара, согласно патентной заявке, сохранит основную батарею позади спинок сидений, при этом ДВС будет размещён либо здесь же, либо в передней части автомобиля.

Никаких, даже предполагаемых технических характеристик электромобиля Ferrari пока не раскрывала. Ближайшие планы компании включают начало производства очередной модели из серии Icona, а также постановку на конвейер первого в истории кроссовера. Модель под названием Purosangue, которая, судя по шпионским фото, окажется больше похожа на приподнятый хэтчбек, должна поступить в производство к концу нынешнего года. Начать поставки Purosangue покупателям итальянцы рассчитывают в 2023-м.

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