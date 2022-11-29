Кроссовер Ferrari Purosangue стоимостью 350 тысяч долларов распродали на два года вперёд

В этой стране вседорожник от Rolls-Royce с 12-цилиндровым мотором стоит минимум 350 тысяч долларов, тогда как за Purosangue просят от 380 тысяч долларов. Высокая стоимость кроссовера Ferrari не уберегла его от ажиотажного спроса, возникшего почти сразу после дебюта: буквально через несколько дней после премьеры в неофициальной продаже появились производственные слоты (по сути, места в очереди за автомобилем) по цене полмиллиона долларов.

Компания намеревается сохранять искусственный дефицит Purosangue — об этом также было заявлено во время премьеры и, вероятнее всего, с этим связано закрытие приёма заказов. Ferrari планирует выпускать не более 3 тысяч вседорожников в год.

Знаковую новинку, которая стала не только первым кроссовером в истории, но и первым пятидверным Ferrari за 75 лет, компания представила в середине сентября. Purosangue, больше похожий на приподнятый хэтчбек, получил атмосферный V12 на 6,5 литра отдачей 725 л.с. в сочетании с восьмиступенчатым «роботом» и полным приводом. До 100 км/ч вседорожник разгонится за 3,3 секунды при максимальной скорости 310 км/ч.