Ferrari вывела прототип для Ле-Мана на тесты и показала фото

Компания Ferrari опубликовала новое фото своего гиперкара, который готовит для участия в гонках на выносливость сезона 2023 года. Как заявил глава спортивного подразделения Ferrari Антонелло Колетта в интервью Autocar, компания рассчитывает выиграть с прототипом культовые «24 часа Ле-Мана». Кроме того, в будущем болид может перевоплотиться в дорожный гиперкар. Параллельно с публикацией тизера появилось и шпионское видео, демонстрирующее испытания болида.