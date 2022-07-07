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Ferrari вывела прототип для Ле-Мана на тесты и показала фото

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Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari опубликовала новое фото своего гиперкара, который готовит для участия в гонках на выносливость сезона 2023 года. Как заявил глава спортивного подразделения Ferrari Антонелло Колетта в интервью Autocar, компания рассчитывает выиграть с прототипом культовые «24 часа Ле-Мана». Кроме того, в будущем болид может перевоплотиться в дорожный гиперкар. Параллельно с публикацией тизера появилось и шпионское видео, демонстрирующее испытания болида.

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  • Сама компания внешность своего спорткара пока не раскрывает. Однако на видео можно заметить, что болид получит характерные аэродинамические элементы, особенно в хвостовой части, и множество разнообразных воздухозаборников.
  • Ferrari готовится к выступлению в классе LMH. В отличие от класса LMDh, шасси для которого разрабатывают сторонние компании (и в котором намерены участвовать, к примеру, Porsche и BMW), конструкцию болидов для LMH можно создавать самостоятельно. 
  • Антонелло Колетта назвал это определяющим фактором и заявил, что у гоночной Ferrari будут собственные шасси с подвеской, силовой агрегат и электроника: «Когда Ferrari участвует в гонках, Ferrari делает всю машину целиком».
  • Использовать решения, уже реализованные на дорожных машинах, в Маранелло не планируют. Однако разработанные для болида технологии в будущем могут быть применены на серийных гиперкарах.

Ранее о намерении участвовать в гонках на выносливость объявляли, к примеру, Porsche, Cadillac, Peugeot и Toyota. BMW впервые выведет свой болид на трассу уже в январе в рамках «24 часов Дайтоны», но и от участия в Ле-Мане тоже не отказывается.

Похоже вот это на настоящую Ferrari?

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