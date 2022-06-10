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Ferrari вывела на тесты сразу два гиперкара с гибридными установками

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Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari тестирует на альпийских дорогах сразу два засекреченных прототипа, фотографии которых публикует Carscoops. Предполагается, что один из них может стать хардкорной версией нынешнего гибридного флагмана SF90 Stradale, на втором же могут тестировать электрифицированную установку для гоночных машин.

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  • Первый прототип имеет кузов, почти совпадающий очертаниями с внешностью серийного SF90 Stradale, однако оснащён дополнительным кожухом в районе переднего багажника. Издание предполагает, что SF90 Stradale вскоре получит экстремальную модификацию с более мощной силовой установкой.
  • Эту модель Ferrari комплектует бензиновым мотором в сочетании с электромоторами: наличие доработок в передней части прототипа намекает на возможные апгрейды именно электрической составляющей. Таким образом, отдача силовой установки может превысить нынешние 1000 л.с. Кроме того, гиперкар должен обзавестись более жёсткой трековой подвеской и новым именем SF90 VS (от Versione Speciale).
  • Второй прототип выглядит похожим на предыдущий флагман LaFerrari и, как и первый, оснащён наклейками, говорящими о его электрифицированной природе. По основной гипотезе кузов LaFerrari служит прикрытием для платформы, на которой тестируют силовую установку для гоночного прототипа. Компания ранее заявляла, что планирует вернуться в топовые классы гонок на выносливость, что предполагает использование гибридной установки.

По другой версии, Ferrari работает над некоей новой дорожной моделью, которую планирует оснастить безнаддувным V12. Принципиально новый двигатель этой конфигурации компания уже анонсировала, но, вероятнее всего, первой моделью, на которой он появится, станет кроссовер Purosangue.

Как считаете, чего ждать от Ferrari?

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