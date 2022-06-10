Ferrari вывела на тесты сразу два гиперкара с гибридными установками

Компания Ferrari тестирует на альпийских дорогах сразу два засекреченных прототипа, фотографии которых публикует Carscoops. Предполагается, что один из них может стать хардкорной версией нынешнего гибридного флагмана SF90 Stradale, на втором же могут тестировать электрифицированную установку для гоночных машин.