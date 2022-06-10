Ferrari вывела на тесты сразу два гиперкара с гибридными установками

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5 фишек самой быстрой Ferrari в истории: SF90 Stradale
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Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari тестирует на альпийских дорогах сразу два засекреченных прототипа, фотографии которых публикует Carscoops. Предполагается, что один из них может стать хардкорной версией нынешнего гибридного флагмана SF90 Stradale, на втором же могут тестировать электрифицированную установку для гоночных машин.
По другой версии, Ferrari работает над некоей новой дорожной моделью, которую планирует оснастить безнаддувным V12. Принципиально новый двигатель этой конфигурации компания уже анонсировала, но, вероятнее всего, первой моделью, на которой он появится, станет кроссовер Purosangue.