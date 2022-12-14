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Ferrari вывела на тесты хардкорную версию флагманского гиперкара SF90 Stradale
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari испытывает на тестовом полигоне во Фьорано лишь слегка замаскированную новую модель. Видеоролик, запечатлевший испытания, появился на YouTube-канале Varryx. Как предполагает Carscoops, речь идёт о расширении флагманской линейки SF90 Stradale за счёт особо экстремальной модификации. Её могут назвать Versione Speciale или SF90 VS.

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  • Камуфляжем укрыты лишь некоторые детали передней части прототипа — наверное, они призваны скрывать изменения в аэродинамическом оперении. К примеру, SF90 VS получит более развитый сплиттер.
  • В задней части никаких доработок не наблюдается, однако, по мнению издания, корму гиперкара тоже существенно модернизируют. Она может стать более длинной и обтекаемой по примеру конкурирующих моделей компании McLaren из линейки LongTail. Не исключено, такое решение будет направлено на повышение максимальной скорости гиперкара. Ожидается также, что Ferrari несколько снизит вес модели за счёт более широкого применения карбона.

Какой именно силовой агрегат получит SF90 VS, пока неизвестно. Базовая SF90 Stradale, которая выпускается в кузовах купе и спайдер, комплектуется гибридной установкой на 1000 л.с. и способна ускориться до 100 км/ч за 2,5 секунды.

1000 л.с. — это и так много, зачем больше?

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