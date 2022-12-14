Ferrari вывела на тесты хардкорную версию флагманского гиперкара SF90 Stradale

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Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari испытывает на тестовом полигоне во Фьорано лишь слегка замаскированную новую модель. Видеоролик, запечатлевший испытания, появился на YouTube-канале Varryx. Как предполагает Carscoops, речь идёт о расширении флагманской линейки SF90 Stradale за счёт особо экстремальной модификации. Её могут назвать Versione Speciale или SF90 VS.
Какой именно силовой агрегат получит SF90 VS, пока неизвестно. Базовая SF90 Stradale, которая выпускается в кузовах купе и спайдер, комплектуется гибридной установкой на 1000 л.с. и способна ускориться до 100 км/ч за 2,5 секунды.