Ferrari вывела на тесты хардкорную версию флагманского гиперкара SF90 Stradale

Компания Ferrari испытывает на тестовом полигоне во Фьорано лишь слегка замаскированную новую модель. Видеоролик, запечатлевший испытания, появился на YouTube-канале Varryx. Как предполагает Carscoops, речь идёт о расширении флагманской линейки SF90 Stradale за счёт особо экстремальной модификации. Её могут назвать Versione Speciale или SF90 VS.