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Ferrari возглавил физик-электронщик, придумавший гироскоп для смартфонов

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Кирилл Малышев

Компания Ferrari объявила о назначении на должность генерального директора Бенедетто Виньи. Он перешёл из фирмы STMicroelectronics и прежде никогда не работал ни в автомобильной сфере, ни в индустрии роскоши. В этом усматривают поворот итальянского бренда в сторону инновационных решений и намерение включиться в гонку электромобилей, пишет CNBC.

  • Винья официально вступит в должность с 1 сентября. Место гендиректора в Ferrari вакантно ещё с декабря прошлого года. Луис Камиллери ушёл в отставку по личным причинам.
  • Бенедетто Винья 52 года, у него большой опыт работы в ведущих технологических компаниях мира. Он закончил университет в Пизе по специальности «физика». В STMicroelectronics трудится с 1995 года. В 2010‑м возглавлял группу, разработавшую ультра­компактный 3D‑гироскоп, который сейчас используется в смартфонах для вращения экрана.
  • Пока же Ferrari остаётся верна моторам V12. В мае компания подтвердила готовность вывести на рынок новый 12-цилиндровый мотор. Он будет ещё мощнее, чем двигатель Ferrari 812 Competizione (830 л.с., 2,85 секунды до сотни).

Нужен ли Ferrari такой руководитель?

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