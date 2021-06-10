Ferrari возглавил физик-электронщик, придумавший гироскоп для смартфонов

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Кирилл Малышев
Компания Ferrari объявила о назначении на должность генерального директора Бенедетто Виньи. Он перешёл из фирмы STMicroelectronics и прежде никогда не работал ни в автомобильной сфере, ни в индустрии роскоши. В этом усматривают поворот итальянского бренда в сторону инновационных решений и намерение включиться в гонку электромобилей, пишет CNBC.