Компания Ferrari устроила световое мегашоу и побила рекорд Гиннеса

«Тысячи светодиодных огней превратили трек в Стену Света, украшенную изображениями, которые посвящены нашему основателю Энцо Феррари, а также тем духу и страсти, которые он оставил нам», — так компания описывала происходящее. На самом деле количество диодов, использованных для создания световой картины, перевалило за миллион.

Всего в шоу задействовано 172 тысячи ламп, которые реализовали 1 039 280 светодиодов. Общая длина «строк», в которые они выстроены, составила 89 километров, а покрытая огнями площадь — без малого 113 тысяч квадратных метров. Этого оказалось достаточно, чтобы Ferrari попала в книгу рекордов Гиннеса как создатель самой большой в мире гоночной трассы, освещённой светодиодами.

При этом освещение трека работает не только динамически, следуя движению суперкара Ferrari Daytona SP3, но и анимировано: светодиоды последовательно изображают различные рисунки. В конечном итоге они сливаются в праздничный логотип Ferrari, который был разработан к юбилею и представлен в декабре прошлого года.