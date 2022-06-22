Компания Ferrari устроила световое мегашоу и побила рекорд Гиннеса

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Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari опубликовала видеоролик с записью светового шоу, устроенного в честь 75-летия компании на собственной трассе Фиорано. Всю площадь трека покрыли светодиодами, заставив их работать в синхронизации с движущимся по трассе суперкаром. Масштабы шоу оказались таковы, что мероприятие попало в Книгу рекордов Гиннеса.
При этом освещение трека работает не только динамически, следуя движению суперкара Ferrari Daytona SP3, но и анимировано: светодиоды последовательно изображают различные рисунки. В конечном итоге они сливаются в праздничный логотип Ferrari, который был разработан к юбилею и представлен в декабре прошлого года.