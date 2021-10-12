Ferrari анонсировала таинственную новинку: на её премьеру приглашают с помощью необычного сувенира

Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari представит некий уникальный суперкар из линейки Icona, построенный в единственном экземпляре. На закрытое мероприятие компания приглашает избранных клиентов: фотография приглашения появилась в инстаграм-аккаунте The Supercar Stalker. К самому приглашению приложен необычный сувенир — копия накладки на основание рычага КПП некоей винтажной модели Ferrari, которая в письме названа cancelletto.
- Своё приглашение владелец инстаграм-аккаунта объясняет тем, что он является одним из покупателей суперкара Ferrari SP Monza — модели, с которой началась линейка эксклюзивных суперкаров Icona. В письме сообщается, что премьера состоится в ноябре в Италии, а подробности приглашённому сообщит в ближайшее время его дилер Ferrari. Подписано приглашение лично директором Ferrari по маркетингу Энрико Гальера.
- Обладатель приглашения предполагает, что cancelletto с механической блокировкой включения задней передачи копирует аналогичный компонент классической Ferrari 330 P4 образца 1967 года. Это обстоятельство можно считать намёком на историческую модель, под которую будет стилизована загадочная новинка. По предварительным данным, единственный в своём роде суперкар построят на базе Ferrari LaFerrari Aperta, но его внешность будет содержать множество отсылок к 330 P4.
- По другой версии, суперкар всё же окажется серийной моделью, но его тираж будет предельно ограниченным. В случае со спидстером Monza суперкары двух модификаций появились на свет в общем количестве 499 единиц.
Ранее сообщалось, что у бывшего флагмана итальянской марки для новинки позаимствуют только карбоновый монокок и компоненты шасси. Силовой же агрегат используют иной: вместо 950-сильной гибридной установки от LaFerrari новую модель серии Icona оснастят 6,5-литровым V12 от актуальной 812 Competizione. Развивать он сможет более 830 л.с.