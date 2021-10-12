Ferrari анонсировала таинственную новинку: на её премьеру приглашают с помощью необычного сувенира

Своё приглашение владелец инстаграм-аккаунта объясняет тем, что он является одним из покупателей суперкара Ferrari SP Monza — модели, с которой началась линейка эксклюзивных суперкаров Icona. В письме сообщается, что премьера состоится в ноябре в Италии, а подроб­ности приглашённому сообщит в ближайшее время его дилер Ferrari. Подписано приглашение лично директором Ferrari по маркетингу Энрико Гальера.

Обладатель приглашения предполагает, что cancelletto с механической блокировкой включения задней передачи копирует аналогичный компонент классической Ferrari 330 P4 образца 1967 года. Это обстоятель­ство можно считать намёком на историческую модель, под которую будет стили­зована загадочная новинка. По предваритель­ным данным, единственный в своём роде суперкар построят на базе Ferrari LaFerrari Aperta, но его внешность будет содержать множество отсылок к 330 P4.

По другой версии, суперкар всё же окажется серийной моделью, но его тираж будет предельно ограниченным. В случае со спидстером Monza суперкары двух модификаций появились на свет в общем количестве 499 единиц.

Ранее сообщалось, что у бывшего флагмана итальянской марки для новинки позаим­ствуют только карбоновый монокок и компоненты шасси. Силовой же агрегат используют иной: вместо 950-сильной гибридной установки от LaFerrari новую модель серии Icona оснастят 6,5-литровым V12 от актуальной 812 Competizione. Развивать он сможет более 830 л.с.