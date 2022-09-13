Ferrari рассекретила свой первый кроссовер: атмосферный V12 и задние двери как в Rolls-Royce

Все четыре двери лишены рамок. У задних есть электропривод для удобства открывания и закрывания. Штатно стоят колёса на 22 дюйма спереди и на 23 дюйма сзади. Объём багажника рекордный для

Ferrari

: 487 литров, и его можно увеличить, сложив электроприводом задние кресла.