Ferrari рассекретила свой первый кроссовер: атмосферный V12 и задние двери как в Rolls-Royce

Руслан Буслов
Вслед за публикацией серии тизеров Ferrari рассекретила Purosangue — первый за 75-летнюю историю компании пятидверный автомобиль. Кроссовер получил четырёхместный салон и задние двери, открывающиеся на манер моделей Rolls-Royce против хода движения, 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 спереди и 8-ступенчатую преселективную роботизированную коробку. Последняя размещена сзади, как на других суперкарах итальянской марки, ради оптимальной развесовки по осям (51 процент приходится на заднюю ось).
- При длине 4973 мм, ширине 2028 и высоте 1589 мм вседорожник из Маранелло оказался компактнее своих конкурентов. Lamborghini Urus он уступает в длину почти 14 сантиметров, Bentley Bentayga и Aston Martin DBX707 — 17 и 7 сантиметров соответственно. При этом величина колёсной базы у него почти та же, что у соперников (3018 миллиметров).
- Алюминиевая платформа у кроссовера новая. Она на 5% легче и на 30% жёстче на кручение, чем у прошлого полноприводника Ferrari, модели GTC4Lusso. Полноуправляемым шасси поделился Ferrari 812 Competizione. В активной подвеске электронноуправляемые амортизаторы помогают бороться с кренами.
- На старте Purosangue предложат с атмосферным двигателем V12 (с отсечкой на 8250 оборотах в минуту), развивающим 725 лошадиных сил и 716 Нм крутящего момента. Позднее ожидается появление гибридных версий на базе моторов V6 и V8. Тяга передаётся на все колёса посредством 8-ступенчатой роботизированной коробки с двумя сцеплениями.
- Пятидверка способна ускориться с места до сотни за 3,3 секунды, до 200 км/ч — за 10,6 секунды, а её максимальная скорость составляет 310 км/ч.
- Из-за отнесённой назад коробки передач система полного привода оказалась сложной. Для передних колёс есть отдельная двухступенчатая коробка на двигателе. Пакеты «мокрых» фрикционов дозируют тягу на каждом из колёс спереди, улучшая управляемость.
- Все четыре двери лишены рамок. У задних есть электропривод для удобства открывания и закрывания. Штатно стоят колёса на 22 дюйма спереди и на 23 дюйма сзади. Объём багажника рекордный для Ferrari: 487 литров, и его можно увеличить, сложив электроприводом задние кресла.
- В салоне вне зависимости от комплектации стоят четыре отдельных кресла с электроприводами регулировок. Удивительно, но привычного для современных машин центрального дисплея нет. Компанию цифровой приборке составляет персональный экран для правого пассажира.
В Ferrari хотят продавать кроссоверов не больше 20% от общего объёма выпуска бренда. Иными словам, очередь будут поддерживать искусственно, отдавая предпочтение классическим суперкарам. Стартовая цена составит около 390 000 евро.