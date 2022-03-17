Новый суперкар Ferrari для трека показали на первых фото

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Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari опубликовала первые эскизы гоночной версии гражданского суперкара 296 GTB, которая выйдет на треки под названием 296 GT3. Болид будет отличаться от дорожной машины не только более аэродинамичной внешностью, но и иным двигателем: в частности, силовая установка 296 GT3 лишится электрической составляющей, которая превращает 296 GTB в гибрид.
Около года назад сообщалось, что Ferrari намерена в следующем году также вернуться в гонки на выносливость, включая культовые «24 часа Ле-Мана». Для этого компания из Маранелло намерена разработать совершенно новый болид, который с высокой долей вероятности всё же окажется гибридным.