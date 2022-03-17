Новый суперкар Ferrari для трека показали на первых фото

Регламент гоночной серии GT3 не предусматривает применения электрических «надстроек» для двигателей, поэтому Ferrari не сможет просто перенести силовую установку на болид с дорожной машины. На 296 GTB

применяются

2,9-литровый турбированный V6 и электромотор, которые совокупно развивают 830 л.с. и разгоняют суперкар до 100 км/ч за 2,9 секунды. Трековой версии, вероятно, оставят только бензиновый двигатель.