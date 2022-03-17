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Новый суперкар Ferrari для трека показали на первых фото

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Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari опубликовала первые эскизы гоночной версии гражданского суперкара 296 GTB, которая выйдет на треки под названием 296 GT3. Болид будет отличаться от дорожной машины не только более аэродинамичной внешностью, но и иным двигателем: в частности, силовая установка 296 GT3 лишится электрической составляющей, которая превращает 296 GTB в гибрид.

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  • Судя по эскизам, купе получит переосмысленный аэродинамический пакет ради увеличения прижимной силы на треке и охлаждения агрегатов в экстремальных режимах работы. Хорошо заметны, к примеру, развитый передний сплиттер с боковыми канардами, воздухозаборники на крыльях и массивное антикрыло вкупе с задним диффузором.
  • Утверждается, что облик нового болида разработан с учётом не только прагматичного подхода: дизайнеры согласно заявлению Ferrari вдохновлялись внешностью других известных трековых машин компании. Упомянуты, к примеру, сверхуспешный 488 GT3 и 250 LM образца 1963 года.
  • Регламент гоночной серии GT3 не предусматривает применения электрических «надстроек» для двигателей, поэтому Ferrari не сможет просто перенести силовую установку на болид с дорожной машины. На 296 GTB применяются 2,9-литровый турбированный V6 и электромотор, которые совокупно развивают 830 л.с. и разгоняют суперкар до 100 км/ч за 2,9 секунды. Трековой версии, вероятно, оставят только бензиновый двигатель.
  • В ближайшие месяцы Ferrari выведет суперкар на испытания на гоночных трассах, а на первые старты он выйдет только в 2023 году.

Около года назад сообщалось, что Ferrari намерена в следующем году также вернуться в гонки на выносливость, включая культовые «24 часа Ле-Мана». Для этого компания из Маранелло намерена разработать совершенно новый болид, который с высокой долей вероятности всё же окажется гибридным.

Следите за гоночными успехами Ferrari?

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