Ferrari премирует сотрудников суммами до миллиона рублей

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Сотрудники Daimler получат годовую премию до полумиллиона рублей
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Сотрудники компании Ferrari получат крупные годовые премии: как пишет Reuters, это связано с результатами продаж в 2021 году. Некоторые материальные поощрения для работников компания привязывает к итогам работы, и на этот раз их величина будет достигать 12 тысяч евро, то есть примерно миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что в отчёте о годовых продажах компания разместила и анонс своего первого кроссовера. Производство Ferrari Purosangue стартует в нынешнем году, а поставки покупателям начнутся в 2023-м. Кроме того, компания пообещала к середине десятилетия вывести на рынок свой первый электромобиль.