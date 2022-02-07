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Ferrari премирует сотрудников суммами до миллиона рублей

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Дмитрий Елизаров

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Сотрудники компании Ferrari получат крупные годовые премии: как пишет Reuters, это связано с результатами продаж в 2021 году. Некоторые материальные поощрения для работников компания привязывает к итогам работы, и на этот раз их величина будет достигать 12 тысяч евро, то есть примерно миллиона рублей.

  • По итогам 2021 года компания Ferrari передала покупателям 11 155 автомобилей: это на 22,3% больше результатов 2020 года, а достижения 2019-го итальянский производитель перекрыл на 10%. Кроме того, компания отчиталась о прогнозируемой прибыли в 1,7 миллиарда евро, тогда как в 2020-м она составила 1,53 миллиарда (на 34% больше, чем годом ранее).
  • Наконец, глава компании Бенедетто Винья заявил, что Ferrari располагает списком заказов практически на весь 2022 производственный год, а по некоторым моделям объём предварительных заявок растянулся и на 2023-й.
  • По итогам на редкость успешного года руководство Ferrari приняло решение о выплате ежегодных бонусов, размер которых также назван рекордным. По некоторым позициям он достигнет 12 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в отчёте о годовых продажах компания разместила и анонс своего первого кроссовера. Производство Ferrari Purosangue стартует в нынешнем году, а поставки покупателям начнутся в 2023-м. Кроме того, компания пообещала к середине десятилетия вывести на рынок свой первый электромобиль.

Уже получили свою годовую премию?

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