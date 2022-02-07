Ferrari премирует сотрудников суммами до миллиона рублей

Сотрудники компании Ferrari получат крупные годовые премии: как пишет Reuters, это связано с результатами продаж в 2021 году. Некоторые материальные поощрения для работников компания привязывает к итогам работы, и на этот раз их величина будет достигать 12 тысяч евро, то есть примерно миллиона рублей.