Компания Ferrari прекратила производство машин для России

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Что происходит на автомобильном рынке России: обновляемая сводка событий
BP откажется от закупок нефти и газа в России, но заправки пока не закроет
Компания Ferrari решила остановить сборку суперкаров для российского рынка. Официальное заявление итальянского производителя приводит агентство Reuters.
Накануне же о прекращении бизнеса в нашей стране объявили нефтегазовые компании Shell и BP. Первый собирается даже закрыть собственную сеть АЗС, в которой более 300 комплексов. Второй продолжит выполнять долгосрочные обязательства по контрактам и, судя по всему, пока не будет трогать заправки.