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BP откажется от закупок нефти и газа в России, но заправки пока не закроет

Компания Ferrari прекратила производство машин для России

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Кирилл Малышев

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Компания Ferrari решила остановить сборку суперкаров для российского рынка. Официальное заявление итальянского производителя приводит агентство Reuters.

  • В компании заявили, что с учётом сложившейся ситуации приостанавливают экспорт в РФ до дальнейшего уведомления. В Ferrari следят за ситуацией и всегда соблюдают все законодательные нормы и санкции.
  • Ранее поставки в Россию прекратил конкурент Ferrari — итальянский бренд Lamborghini. Он принадлежит концерну Group Volkswagen, который остановил ввоз и производство в России автомобилей. Машины, уже находящиеся в стране, доступны для покупки. На часть моделей сформированы новые прайс-листы с учётом изменившегося курса рубля.

Накануне же о прекращении бизнеса в нашей стране объявили нефтегазовые компании Shell и BP. Первый собирается даже закрыть собственную сеть АЗС, в которой более 300 комплексов. Второй продолжит выполнять долгосрочные обязательства по контрактам и, судя по всему, пока не будет трогать заправки.

Будет у России свой суперкар?

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