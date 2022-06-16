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Ferrari представит свой первый кроссовер в сентябре

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Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari в ходе особого мероприятия, посвящённого собственной политике, назвала примерную дату дебюта кроссовера Purosangue: его полностью рассекретят в сентябре нынешнего года. При этом компания намерена сознательно вводить лимит на его производство, дабы сохранить за конкурентом Lamborghini Urus эксклюзивный статус.

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Официальный тизер Ferrari Purosangue

  • Ferrari ограничит поставки вседорожника 20 процентами от общего объёма продаж. Технические характеристики Purosangue при этом пока не названы, хотя компания подтвердила, что оснастит кроссовер безнаддувным V12.
  • Вероятнее всего, имеется в виду новая версия культового двигателя, которую в Маранелло анонсировали в мае нынешнего года. Ожидается, что этот мотор не получит ни турбонаддува, ни гибридной составляющей.
  • Ferrari не отказывается от электрификации модельного ряда: компания собирается стать климатически нейтральной к 2030 году. В качестве промежуточного этапа назван 2026 год. К этому моменту 60% суперкаров Ferrari должны получить как гибридные, так и чисто электрические силовые установки.

Подтверждено и появление у компании нового гиперкара, хотя неизвестны ни его спецификации, ни дата премьеры. Прототип будущей новинки уже замечали на тестах: технические наклейки на его кузове позволяют предположить, что он станет гибридом, как и SF90 Stradale.  

Купили бы Lamborghini Urus прямо сейчас или подождали вседорожника Ferrari?

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