Ferrari представит свой первый кроссовер в сентябре

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Ferrari готовит новый V12. Им могут оснастить кроссовер
Россию ждёт дефицит автомобильных красок уже к концу лета
Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari в ходе особого мероприятия, посвящённого собственной политике, назвала примерную дату дебюта кроссовера Purosangue: его полностью рассекретят в сентябре нынешнего года. При этом компания намерена сознательно вводить лимит на его производство, дабы сохранить за конкурентом Lamborghini Urus эксклюзивный статус.
Подтверждено и появление у компании нового гиперкара, хотя неизвестны ни его спецификации, ни дата премьеры. Прототип будущей новинки уже замечали на тестах: технические наклейки на его кузове позволяют предположить, что он станет гибридом, как и SF90 Stradale.