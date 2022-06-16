Ferrari представит свой первый кроссовер в сентябре

Ferrari не отказывается от электрификации модельного ряда: компания собирается стать климатически нейтральной к 2030 году. В качестве промежуточного этапа назван 2026 год. К этому моменту 60% суперкаров Ferrari должны получить как гибридные, так и чисто электрические силовые установки.

Подтверждено и появление у компании нового гиперкара, хотя неизвестны ни его спецификации, ни дата премьеры. Прототип будущей новинки уже замечали на тестах: технические наклейки на его кузове позволяют предположить, что он станет гибридом, как и SF90 Stradale.