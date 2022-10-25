Ferrari представит новый флагманский гиперкар в октябре 2024 года

Стандартную версию в кузове купе Ferrari выпустит тиражом 599 экземпляров, производство этой партии рассчитано на период с 2025 по 2027 год. В последний год производства стандартной модификации Ferrari запустит экстремальную трековую версию

F250 с индексом XX, но таких машин соберут гораздо меньше

— не более 30. Наконец, в 2028 году гиперкар получит исполнение с открытым верхом под традиционным наименованием Spider, и таких флагманов тоже будет немного — максимум 199 штук.