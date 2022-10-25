В России сертифицировали крохотный электрокар, напечатанный на 3D-принтере

Ferrari представит новый флагманский гиперкар в октябре 2024 года
Новости

Дмитрий Елизаров

Стал известен график разработки и вывода на рынок нового флагманского гиперкара компании Ferrari. Как пишут пользователи форума Auto Pareri со ссылкой на внутренние документы производителя, Ferrari представит серийный вариант новой модели в октябре 2024 года. Позже гиперкар получит ещё две модификации, а общий объём производства окажется строго лимитированным.

Читайте нас в Дзене!
  • Инсайдеры утверждают, что так называемые «мулы» для испытаний новых технологий шасси Ferrari уже вывела на дороги: тестовый процесс был запущен в июле нынешнего года. Полноценные прототипы компания начнёт строить в начале 2023-го — за полтора года до официальной премьеры гиперкара. Сейчас он известен под внутризаводским обозначением F250.
  • Стандартную версию в кузове купе Ferrari выпустит тиражом 599 экземпляров, производство этой партии рассчитано на период с 2025 по 2027 год. В последний год производства стандартной модификации Ferrari запустит экстремальную трековую версию F250 с индексом XX, но таких машин соберут гораздо меньше — не более 30. Наконец, в 2028 году гиперкар получит исполнение с открытым верхом под традиционным наименованием Spider, и таких флагманов тоже будет немного — максимум 199 штук.

Ранее сообщалось, что Ferrari может задействовать для нового флагмана технологии, сейчас разрабатываемые для трекового болида класса LMH. Ожидается, что машина, на которой Ferrari выступит в «24 часах Ле-Мана», будет оснащена гибридной силовой установкой на базе турбированного V6.

Ну что, можно начинать ждать?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании