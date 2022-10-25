Ferrari представит новый флагманский гиперкар в октябре 2024 года

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Дмитрий Елизаров
Стал известен график разработки и вывода на рынок нового флагманского гиперкара компании Ferrari. Как пишут пользователи форума Auto Pareri со ссылкой на внутренние документы производителя, Ferrari представит серийный вариант новой модели в октябре 2024 года. Позже гиперкар получит ещё две модификации, а общий объём производства окажется строго лимитированным.
Ранее сообщалось, что Ferrari может задействовать для нового флагмана технологии, сейчас разрабатываемые для трекового болида класса LMH. Ожидается, что машина, на которой Ferrari выступит в «24 часах Ле-Мана», будет оснащена гибридной силовой установкой на базе турбированного V6.