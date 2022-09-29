Ferrari представила уникальный переднемоторный родстер с V12

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Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari рассекретила единственный в своём роде родстер SP51. Он построен подразделением Special Projects специально для фаната марки из Тайваня. Базой для суперкара стала переднемоторная Ferrari 812 GTS, но SP51 отличается от него уникальным дизайном экстерьера.
При этом у 812 есть и ещё более мощные модификации — например, 812 VS, которая считается самой мощной моделью с ДВС в истории марки. Её двигатель форсирован до 830 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч быстрее чем за 3 секунды.