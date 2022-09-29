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Ferrari представила уникальный переднемоторный родстер с V12
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Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari рассекретила единственный в своём роде родстер SP51. Он построен подразделением Special Projects специально для фаната марки из Тайваня. Базой для суперкара стала переднемоторная Ferrari 812 GTS, но SP51 отличается от него уникальным дизайном экстерьера.

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  • Специально для этого проекта дизайн-центр Ferrari во главе с Флавио Манцони разработал при непосредственном участии заказчика новый облик суперкара: у 812 GTS и SP51 не пересекается ни одна кузовная панель. Новинка выполнена в современном стиле марки, но определённые ретромотивы её экстерьер всё же несёт. Кроме того, родстер получил бело-голубую продольную полосу через весь кузов и салон — это прямая отсылка к гоночному Ferrari 410 S образца 1955 года.
  • Среди прочих особенностей Ferrari SP51 — специально разработанный цвет кузова Rosso Passionale, обилие карбоновых вставок и чёрная поперечина позади сидений. Она имитирует кузов тарга, который применялся на некоторых моделях Ferrari в 1960-е.  Интерьер отделан алькантарой в цвет кузова и также украшен карбоновыми вставками.
  • Об изменениях в силовом агрегате не сообщается: как правило, Ferrari Special Projects такое не практикует. Соответственно, родстер сохранил штатный для 812 GTS V12 объёмом 6,5 литра на 800 л.с. в паре с семиступенчатым «роботом».

При этом у 812 есть и ещё более мощные модификации — например, 812 VS, которая считается самой мощной моделью с ДВС в истории марки. Её двигатель форсирован до 830 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч быстрее чем за 3 секунды.

Заказали бы себе уникальный Ferrari, будь такая возможность?

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