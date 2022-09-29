Ferrari представила уникальный переднемоторный родстер с V12

Специально для этого проекта дизайн-центр Ferrari во главе

с

Флавио Манцони разработал при непосредственном участии заказчика новый облик суперкара: у 812 GTS и SP51 не пересекается ни одна кузовная панель. Новинка выполнена в современном стиле марки, но определённые ретромотивы её экстерьер всё же несёт. Кроме того, родстер получил бело-голубую продольную полосу через весь кузов и салон — это прямая отсылка к гоночному Ferrari

410 S образца 1955 года.