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Ferrari запустила конфигуратор детских машин стоимостью от 8 миллионов рублей
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Кирилл Малышев

Ferrari предложит своим клиентам порадовать своих детей эксклюзивной игрушкой — уменьшенной копией суперкара 250 Testa Rossa 1950‑х годов. Как пишет New Atlas, стартовая цена составит 109 000 долларов (8 миллионов рублей). На сайте компании уже запущен онлайн-конфигуратор.

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  • Размеры относительно оригинала уменьшены на четверть. При этом все пропорции и детали сохранены. Кузов изготовлен вручную из алюминия. Использованы те же технологии, что и 70 лет назад при постройке полно­размерного Ferrari Testa Rossa.
  • На «игрушке» проработанная подвеска, тормоза на всех колёсах и рулевое управление, спроектиро­ванное по чертежам настоящей машины. Едет масштабная копия на электричестве. Три аккумулятора обеспечивают пробег на одной зарядке более 80 километров.
  • Производство стартует ближе к концу года, но заказы уже принимаются. Указанные 109 000 долларов — это только стартовая цена. Её легко можно увеличить, выбрав для детского авто­мобильчика опции. Например, ливреи кузова, использо­вавшиеся на гоночных Ferrari 250 Testa Rossa, или отделку интерьера по своему вкусу. 
  • Оригинальных Ferrari 250 Testa Rossa построили всего 34 экземпляра. Они трижды выигрывали марафон в Ле-Мане и множество других соревно­ваний. Своими спортивными успехами они заработали славу сильнейших на треке и быстрейших в «гражданском» использо­вании автомобилей.

Создан масштабный суперкар в сотрудничестве с компанией Little Car. Той самой, которая производит Baby II для Bugatti и DB5 Junior для Aston Martin. Они, правда, в разы дешевле Ferrari, но и в размерах поменьше.

Хотели бы себе такую игрушку?

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