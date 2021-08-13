Ferrari запустила конфигуратор детских машин стоимостью от 8 миллионов рублей

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Кирилл Малышев
Ferrari предложит своим клиентам порадовать своих детей эксклюзивной игрушкой — уменьшенной копией суперкара 250 Testa Rossa 1950‑х годов. Как пишет New Atlas, стартовая цена составит 109 000 долларов (8 миллионов рублей). На сайте компании уже запущен онлайн-конфигуратор.
Создан масштабный суперкар в сотрудничестве с компанией Little Car. Той самой, которая производит Baby II для Bugatti и DB5 Junior для Aston Martin. Они, правда, в разы дешевле Ferrari, но и в размерах поменьше.