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Компания Ferrari представила уникальный суперкар без заднего стекла

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Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari представила единственный в своём роде суперкар SP48 Unica. Технически это F8 Tributo, однако с полностью новыми кузовными панелями и без заднего стекла. Построено купе для некоего давнего клиента компании, который принимал участие во всех этапах разработки новинки.

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  • SP48 Unica отличается от донора, к примеру, иным оформлением передней части. У суперкара оригинальный «капот» с двумя воздухозаборниками вместо одного, необычный бампер с «перфорацией» и в целом более плавные обводы в стиле Ferrari Roma.
  • Новинка получила крышу с характерной выпуклостью и новую крышку моторного отсека, которая лишилась стекла. Оформлены они в том же духе, что и передний бампер. Кроме того, изменены формы дверей и воздухозаборников в задних крыльях, а также диффузор. Наконец, SP48 Unica обзавелась уникальной оптикой.
  • Интерьер суперкара по большей части остался стандартным, однако получил отделку чёрной алькантарой, строчку и прочие акценты в цвет кузова, а также тематические шильдики.
  • Об изменениях в силовой установке Ferrari не сообщает. Таким образом, SP48 Unica, вероятнее всего, сохранила 3,9-литровый турбированный V8 на 720 л.с. и 770 Нм и, скорее всего, как и F8 Tributo, сможет ускоряться до 100 км﻿/﻿ч за 2,9 секунды при максимальной скорости 340 км﻿/﻿ч.

Ещё один уникальный суперкар Ferrari показала в ноябре прошлого года — это купе с индексом BR20, базой для которого послужил гран-турер GTC4Lusso. В обоих случаях стоимость проектов не разглашается.

Будь у вас деньги на уникальную Ferrari, куда бы потратили?

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