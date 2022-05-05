Компания Ferrari представила уникальный суперкар без заднего стекла

Новинка получила крышу с характерной выпуклостью и новую крышку моторного отсека, которая лишилась стекла. Оформлены они в том же духе, что и передний бампер. Кроме того, изменены формы дверей и воздухозаборников в задних крыльях, а также диффузор. Наконец, SP48 Unica обзавелась уникальной оптикой.