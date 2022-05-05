Компания Ferrari представила уникальный суперкар без заднего стекла

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Новая или обновлённая? Знакомимся с Ferrari F8 Tributo
Новый кроссовер Honda для Китая оказался не таким уж и новым
Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari представила единственный в своём роде суперкар SP48 Unica. Технически это F8 Tributo, однако с полностью новыми кузовными панелями и без заднего стекла. Построено купе для некоего давнего клиента компании, который принимал участие во всех этапах разработки новинки.
Ещё один уникальный суперкар Ferrari показала в ноябре прошлого года — это купе с индексом BR20, базой для которого послужил гран-турер GTC4Lusso. В обоих случаях стоимость проектов не разглашается.